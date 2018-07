Nadal arrolla a Coric en su debut en Montreal y se acerca al nº 1

El tenista español Rafa Nadal firmó un soberbio debut en el torneo de Montreal, sexto Masters 1.000 de la temporada, al barrer en dos sets (6-1, 6-2) al croata Borna Coric en segunda ronda, un regreso triunfal tras un mes de parón desde Wimbledon que le deja a dos victorias de subir al número uno del mundo.

El de Manacor no dejó nada al azar, no dio opción a su rival a una nueva sorpresa como la de Basilea en 2014 o en Cincinnati el año pasado. Coric, verdugo del español en dos de tres encuentros, se vio un set abajo en menos de media hora y en el segundo no inquietó a un Nadal, primer cabeza de serie en la pista dura canadiense, que se medirá ahora al local Denis Shapovalov.

Nadal volvió a la acción justo un mes después de que Gilles Muller truncara una histórica remontada para el español en cuartos de final de la hierba inglesa. El balear demostró no perder el tiempo aunque no haya competición y dio continuidad al alto nivel que en 2017 ha relanzado su palmarés y su ranking. Ante la baja en el torneo de Andy Murra, el español sólo necesita hacer semifinales para volver al número uno del mundo por primera vez desde julio de 2014.

Con el añadido de esas derrotas, Nadal saltó a la pista con una agresividad de serie que encontró encima los regalos de un desacertado Coric. El joven croata erró con su derecha y tuvo un buen saque, con lo que Nadal se puso 5-0 en un abrir y cerrar de ojos. Sin duda un estreno más plácido de lo esperado para el tres veces campeón de la cita canadiense, cediendo sólo seis puntos con su saque en el set inaugural.

Tras dejar claras sus intenciones, Nadal cortó las alas a un Coric que trató de despegar en el segundo set. El golpe del balear, con un 'break' a las primeras de cambio pese a los intentos de su rival, quemó la resistencia mental de un Coric sin respuesta. El croata volvió a ceder su saque en el quinto juego y, tras gozar de una anecdótica bola de 'break', terminó despidiéndose de Montreal.

Ahora, por un puesto en cuartos de final, a Nadal le espera un joven de 18 años invitado por el torneo, Shapovalov, que dio la sorpresa este miércoles al superar (6-3, 7-6(4)) en segunda ronda al argentino Juan Martín del Potro y al que nunca se ha enfrentado.