Garbiñe Muguruza carga contra el público de Roland Garros: "Tenía que haber sido más respetuoso"

Garbiñe Muguruza se mostró muy afectada tras su derrota ante la francesa Kristina Mladenovic, que le impedirá revalidar su título en Roland Garros, y se quejó de la actitud durante del partido de los espectadores, que "tenían que haber sido más respetuosos". "El público han sido duro conmigo. A veces tenía que haber sido más respetuoso. Tuvimos que parar varias veces, el árbitro tuvo que calmar las cosas... No quiero crearme enemigos, me encanta estar aquí, pero no sienta bien", declaró la española.

Muguruza tuvo que interrumpir su rueda de prensa, debido a la emoción, que le llevó hasta el llanto después de una derrota que calificó de "dolorosa". La francesa llevó la iniciativa casi todo el partido ante una Muguruza muy errática, que no consiguió sobreponerse a la enorme presión ejercida desde las gradas de la pista Suzanne Lenglen por una afición entregada a la jugadora francesa, quien caldeó el ambiente con constantes invocaciones al público.

"Sé que es un jugadora francesa, y salí preparada para ello, pero siempre es 'tricky'. Entiendo el ambiente, pero... vamos a dejarlo ahí", señaló, antes de añadir que la reacción de los espectadores le recordó más bien a "un partido de Copa Federación".