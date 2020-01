Simeone: "Tengo una semana para buscar trabajar, buscar soluciones y alternativas"

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid, dijo este domingo, tras el 0-0 contra el Leganés, que no tiene "duda" de que "en otros momentos, este tipo de partidos se perdían" y asumió su responsabilidad como entrenador para buscar "soluciones" en una "semana importante" para recuperar "la calma".

"Lo de la gente fue extraordinario nuevamente. Te emociona, te compromete y te responsabiliza (...) No tengo ninguna duda de que en otros momentos este tipo de partidos se perdían. Y no tengo duda que todo el ambiente positivo que había en la gente generó que podamos hacer un segundo tiempo competitivo, en el que estuvimos más cerca de ganar", valoró en rueda de prensa al término del encuentro.

"Una vez más, el primer tiempo no pudimos hacer el partido que queríamos. En el segundo, un partido más cercano a lo que buscábamos, con mejor posicionamiento en campo rival, con alguna situación peligrosa y con la sensación de que había posibilidad de ganar el partido. Nos quedamos con eso, con la búsqueda de seguir trabajando para encontrar esa estabilidad, que no la dan los nombres. No pasa por nombres, sino por empezar el partido como jugamos el segundo", añadió.

"Es normal que después de dos derrotas jugando en casa, el equipo sale con esa necesidad y esa aceleración, que hay veces que te hace elegir mal, estar apresurado, estar bloqueado, a nivel de juego colectivo, pero sucede. Sucede a todos los equipos del mundo y a nosotros también", valoró.

Para recuperar la confianza, Simeone consideró que lo "primero" es "trabajar, buscar alternativas y soluciones": "Y entre las decisiones que nos toca tomar, elegir lo que mejor vea para el equipo y lo que mejor le hace al equipo. Tengo por delante una semana importante para poder trabajar y recuperar un poco la calma, que es necesaria en el fútbol. Tengo una plantilla importante".

En el partido, hubo algún pito para Simeone. "Soy siempre respetuoso para todo lo que la gente opine. Me tocó como futbolista en mi segunda etapa en el Atlético de Madrid ser silbado. La gente viene a ver a su equipo ganar y cuando las cosas no salen bien obviamente está crítica. A nosotros nos responsabiliza, nos genera ocupación y nos posiciona en un lugar de buscar soluciones. Como entrenador, tengo que buscar soluciones", explicó.