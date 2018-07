Simeone: "No pienso la diferencia de un campeón de 'Champions' y otro que no está hace 40 años"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone , prefiere no pensar en las diferencias entre el Chelsea, un equipo campeón de la 'Champions' hace dos temporadas, y su equipo, que no juega la penúltima ronda a la final desde hace 40 años.

"Soy de la idea de no detenernos a pensar en lo que nos está pasando, sino de afrontar la realidad que vivimos. Después están ustedes para valorar lo que hemos hecho en casi estos tres años. No pienso tanto en la diferencia de un campeón de 'Champions' --hace dos años-- y otro que no se presente hace 40", dijo el argentino. "Entiendo que mis jugadores, antes de un partido definitorio, aparezcan con confianza.

Los chicos están ilusionados, entusiasmados, sabiendo que deberemos hacer un partido muy trabajado para salir adelante. Obviamente tendrán que hacer un esfuerzo enorme si queremos esa final", comentó el 'Cholo' en la rueda de prensa previa al duelo. "El que trabaje mejor, en consecuencia, sacará partido. Creo más en el estusiamos y en la ilusión que el hecho de haber estado antes en este lugar", comentó Simeone, que no se posicionó a favor de "ningún fútbol", así como valoró el juego que propone Mourinho.

El técnico de Buenos Aires sabe bien que el fútbol depende "de las armas". "Creo que hay distintas maneras de ganar un partido y cada uno elige la que cree más oportuna. El defender no es fácil y cuando un equipo lo hace bien hay que felicitarlo. Atacar ocurre igual", comentó. "El fútbol es muy cambiante, nadie tiene la verdad. Todos entendemos de fútbol, pero lo importante es saber resolver la mejor táctica. Por consiguiente no me ato a ninguna forma y respeto cualquier situación que proonga el rival porque es parte de este juego. Por eso es bonito cuando hay diferentes formas. Sabemos que se pueden ganar de muchas formas", dijo.

En relación al once que alineará el Chelsea, el técnico colchonero explicó que imagina "el mejor" conjunto 'blue'. "Siempre me imagino el mejor rival y ellos lo son. Simplemente, el otro día fueron a casa del líder de la Premier y ganaron 0-2 con muchos cambios. Esto habla de una plantilla competitiva y esto nos genera atención y mucho respeto. Esperamos a los mejores", aseguró. "Vivimos la realidad y esto nos lleva a saber que hay un partido importante y que tienen, como dijo Tiago, grandes respuestas individuales. Hazard, Oscar, Torres, Willian... todos pueden resolverte el partido. Su defensa es sólida y tienen gente alta. Pensamos en lo que nos vamos a encontrar y no tanto en las comparaciones", finalizó Simeone.