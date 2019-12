Sánchez recibe a las 'Guerreras' en La Moncloa: "Esta plata sabe a oro"

"Ayer disfrutamos todos de la final que hicisteis y de todo el campeonato", dijo a las jugadoras Pedro Sánchez, que también destacó "la aportación de los patrocinadores" y la labor del entrenador, Carlos Viver, y su cuerpo técnico.

"No soy muy de balonmano, pero en este Mundial he visto un equipo de mujeres muy preparadas físicamente y con una gran preparación táctica", agregó el Presidente. Al recordar la final del domingo, en las que España perdió ante Países Bajos por un gol de margen y con polémica al final, el Presidente en funciones señaló: "Cuando acabó el partido nos quedamos un poco con sabor agridulce por no haber logrado el oro.

Poco después empezamos a recordar cómo empezamos el Mundial, con el equipo invicto en primera ronda, ganando a Noruega, a Rusia y por delante de Dinamarca. Esta plata nos sabe a oro". "Habéis demostrado entereza, coraje, humildad, superación. Habéis

escrito una página de oro en el deporte español y en el deporte femenino. Ahora llega el preolímpico y estoy convencido de que os veremos el año que viene en Tokio. Sentíos orgullosas de lo que habéis hecho. España está muy orgullosa de vosotras", afirmó Sánchez.

"Cuando tengamos Gobierno y las cosas echen a andar, echaremos una mano a las federaciones que más lo necesitan", comentó. Durante el acto, Francisco Blázquez, presidente de la RFEBM, dijo "es un orgullo" que el Presidente del Gobierno reciba a la expedición el de La Moncloa.

"Mis Guerreras son mis campeonas. Han marcado una página en la historia del balonmano femenino español y del deporte español. Llevan nuestra bandera a lo más alto. Todo esto no sería posible sin el apoyo del Gobierno y nuestros patrocinadores. Mi agradecimiento al Gobierno por la apuesta por el deporte", señaló Blázquez, que destacó la audiencia en televisión en la transmisión de la final del domingo.

"Necesitamos un poquito de apoyo más para que la liga femenina siga creciendo. Muchas de ellas juegan fuera de España y añoran jugar aquí", añadió. La capitana del equipo nacional, Silvia Navarro, destacó: "Aunque hemos estado a muchos kilómetros el apoyo nos ha llegado. Esta medalla de un premio para todos. Ojala este sea la primera de muchas medallas".