Raúl: "No sé nada del fichaje de Reinier, nadie me ha comunicado nada"

El entrenador del Real Madrid Castilla, Raúl González, aseguró en rueda de prensa tras el partido contra el Melilla (1-2) que no sabe “nada” de la posible llegada al club blanco, con ficha para jugar en el primer filial, del brasileño Reinier Jesus procedente del Flamengo.

"No te puedo decir nada porque no sé nada, tendrás que preguntar al club o a otras personas. Nadie me ha comunicado nada de este caso”, declaró tajantemente el técnico español que se quiso desmarcar de los rumores.

El fichaje del centrocampista brasileño podría hacerse oficial el próximo 19 de enero, cuando cumpla la mayoría de edad, y para hacerle hueco el club cedió a Manu Hernando al Racing de Santander, ya que tenía todas las fichas ocupadas.

"La propuesta tiene que llegar primero", declaró Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, a la edición digital del diario O Globo de Río de Janeiro al ser cuestionado sobre el "inminente traspaso" del jugador al equipo español, como asegura la prensa brasileña.