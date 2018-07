Nadal, ya en París: "Ser favorito es una palabra, lo que cuenta es el que gana"

Es "el torneo más importante del año" para Rafa Nadal, como él mismo ha reconocido, aunque tras ganarlo nueve veces reconoce que este año llega "en una situación diferente": séptimo en la ATP y por primera vez sin haber ganado ningún torneo Master 1.000. "Me siento cada vez más seguro, más consistente, y he perdido partidos que podría haber ganado perfectamente", ha defendido.

Rafael Nadal ha afirmado que solo piensa "en la primera ronda" de Roland Garros, que ha ganado en nueve ocasiones, y que espera hacer un buen papel "en el torneo más importante del año" para él, ha subrayado. Nadal, que realizó estas declaraciones en el aeropuerto de Palma poco antes de emprender viaje a París, ha explicado que si gana o pierde en el abierto parisino "no cambiará el mundo", aunque ha admitido que llega "en una situación diferente". Ha descendido a la séptima plaza de la clasificación ATP, tras perder la final del Mutua Madrid Open ante el escocés Andy Murray, y por primera vez se presenta en Roland Garros sin haber ganado ningún torneo Master 1000.

Esa circunstancia le obligará a afrontar un calendario de partidos más exigentes, aunque según ha explicado el tenista balear, "hasta los cuartos de final las opciones son las mismas para todos; aunque yo no pienso en ello, sino en el partido de la primera ronda". Ha añadido que este año sus sensaciones en la pistas "han sido mejores", pese a las derrotas.

"Me siento cada vez más seguro, más consistente, cada vez con menos momentos en unos niveles bajos, y he perdido partidos que podría haber ganado perfectamente. Pero todo ello no cambia el objetivo final, que es seguir mejorando; ser favorito es una palabra, lo que cuenta es el que gana", ha precisado. Nadal, que busca la décima Copa de los Mosqueteros, recibirá este jueves la medalla Grand Vermeil, la mayor distinción de la ciudad de París, que le entregará la alcaldesa de la capital gala, la franco-española Anne Hidalgo.