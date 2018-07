Mourinho: "No creo que Sergio Ramos tenga un máster en medicina"

Dos semanas ha tardado José Mourinho en contestar las declaraciones de Sergio Ramos en las que en andaluz cuestionó las lesiones de Cesc y de Diego Costa, y también el compromiso de ciertos jugadores con España. El luso, técnico del Chelsea, ha respondido con su particular ironía a las palabras del zaguero del Real Madrid.



Y es que Mou duda que Sergio tenga grandes conocimientos médicos: "Sergio Ramos es un fantástico jugador pero no es un médico. Yo no soy nadie para ir en contra suya y no creo que él tenga un máster en medicina. Mi médico y el de España, que tenían las pruebas, decidieron que no estaban en condiciones para jugar".



Además comparó el caso de Diego Costa y de Cesc con el de Kompany, jugador del Manchester City e internacional belga. El zaguero no jugó con Bélgica pero sí con los de Pellegrini, como el 19 hispano-brasileño del Chelsea: "¿Está comprometido Kompany con Bélgica? Yo creo que sí, es su capitán. Todos aceptamos que estaba lesionado".