Valentino vence en el caos

Ya fuera de presión, Marc Márquez quería dar una demostración en Australia venciendo de manera contundente y realmente lo estaba haciendo, hasta que una caída inesperada arruinó los planes del piloto de Honda. Habría que preguntarse realmente lo sucedido ya que no es el único piloto que no ha podido terminar la carrera al caerse en una curva con giro a la derecha. Pol Espargaró, Cal Crutchlow también han corrido la mismo suerte y Jorge Lorenzo utilizó un neumático equivocado que le impidió ir a buen ritmo en la parte final de la carrera. La temporada pasada Bridgestone hizo el ridículo más absoluto al no llevar un compuesto adecuado para el nuevo asfalto del circuito australiano y en esta ocasión no tenían el agarre necesario en las curvas de derecha ya que es muy sospechoso que varios pilotos hayan sufrido caídas a las que no encuentran explicación. Veremos en Malasia si Marc es capaz de conseguir la victoria número 12 y quien consigue finalmente el subcampeonato. De momento los pilotos de Yamaha tienen ventaja sobre Dani Pedrosa, que está haciendo una segunda parte del mundial bastante floja y aunque en Phillip Island fue embestido por Andrea Iannone, estaba muy alejado de los pilotos de Yamaha y de su compañero de equipo.

En Moto2, brillante victoria para el novato del año, Máverick Viñales y Tito Rabat cada vez está más cerca del título al ampliar la ventaja con su compañero de equipo Mika Kallio y todo apunta a que en Malasia será Campeón del Mundo, por lo que sólo quedará por decidir el ganador en la pequeña cilindrada, con dos candidatos al título ya que Álex Rins queda fuera de toda opción al estar a 41 puntos del líder. En estos momentos Álex Márquez tiene una ventaja de 20 puntos sobre Jack Miller y dependiendo del resultado en Malasia se podría proclamar Campeón del Mundo o de lo contrario todo quedaría pendiente de la cita en Valencia. Lo que sí tenemos asegurado es un gran espectáculo ya que ver a tantos pilotos luchando por la victoria obliga a no perdérselo.

Quedan dos carreras y con dos cilindradas por decidir, aunque todo apunta a que en Valencia tendremos otro triplete español en la foto final, algo que por mucho que nos estemos acostumbrando últimamente es algo muy difícil de conseguir.