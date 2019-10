Rossi: "Tengo miedo de que Márquez me iguale, me hicieron perder un Mundial"

"No le será muy difícil cogerme con nueve. Me disgusta porque durante mi carrera tiré dos o tres títulos. De hecho, dos los tiré yo y otro me lo hicieron perder; serían tres y le hubiese resultado más duro -alcanzarme-. Tengo miedo de que iguale mis nueve", reconoció Rossi a los medios tras la carrera en Buriram.

En plena lucha por el título con el español Jorge Lorenzo en 2015, Rossi derribó a Márquez en la carrera del Gran Premio de Malasia, penúltima cita del Mundial, una acción por la que fue sancionado con salir el último en Cheste. El balear ganó la última prueba y se proclamó campeón, después de dos semanas de tensión en las que se desató la 'guerra' entre el de Cervera e 'Il Dottore'.

Sin embargo, alabó la temporada del piloto catalán. "Ha ganado este año dominando, como hacía yo en los años en los que estaba en mi mejor forma. Se cayó solo en Austin, pero en el resto ha estado casi perfecto", subrayó.

Además, Rossi apeló Yamaha a atar al francés Fabio Quartararo como piloto de fábrica. "Fabio es muy importante para el futuro de Yamaha. Me esperaba que fuese muy rápido, pero nadie en el paddock esperaba que fuese así. Es un grande y creo que el próximo año todos tratarán de llevarse a Quartararo. Para 2021, si no están locos, en Yamaha harán de todo para tener a Fabio en la M1", concluyó.

También te interesa

Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2019

Marc Márquez, un genio del deporte