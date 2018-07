¡Qué espectáculo!

Posiblemente sea una de las mejores carreras que hemos vivido en MotoGP en muchos años. Creo que no me quedo corto en tal afirmación ya que 13 adelantamientos al límite en un circuito tan complicado como Mugello lo dice todo. Valentino Rossi llevaba días señalando esta cita como la cita más importante del año y que era cuestión de honor. Lo intentó el sábado con una decisión más propia de un novato que de un piloto de 35 años al poner en la Q2 un neumático blando delantero y le salió muy mal al quedar en décima posición. En carrera lo hizo muy bien pero no pudo seguir el ritmo infernal de los dos pilotos españoles.

Llevo mucho tiempo diciendo que sólo el mejor Jorge Lorenzo es capaz de luchar con Marc Márquez ya que Dani Pedrosa y Valentino Rossi están en un escalón un poco inferior y el tiempo me ha dado la razón. En esta temporada no hemos podido ver hasta este fin de semana al piloto mallorquín en el nivel que todos queremos y en mi modesta opinión es fundamental para el espectáculo que lo mantenga o de lo contrario vamos a ver un monólogo arrollador del actual Campeón del Mundo. Ahora viene la segunda carrera en casa, en el Circuito de Barcelona Cataluña y sin duda Jorge intentará con todas sus fuerzas batir al piloto de HRC. Marc sabía que Mugello y Barcelona eran dos citas marcadas como muy complicadas ya que las Yamaha siempre se han mostrado muy competitivas, pero de momento lleva un impresionante pleno de victorias, seis de seis y creo que no hay que decir más al respecto.

En Moto2 Tito Rabat ha dejado bien claro que es el principal favorito al título. Después de unos Grandes Premios complicados debido a unas piedras en el riñón y que sin duda afectó a su rendimiento, ha sido capaz de ganar el cincuenta por ciento de las pruebas disputadas hasta el momento y es muy meritorio teniendo en cuenta la igualdad mecánica en esta categoría. Tiene ya un colchón considerable con su compañero de equipo MIka Kallio y de más de dos carreras sobre Maverick Viñales por lo que de momento la temporada de Tito está siendo sobresaliente. Todo lo contrario del resto de pilotos españoles, a excepción de los pilotos del Team Pons, con varios podios conseguidos. Jordi torres y Nico Terol necesitan con urgencia resultados y Julián Simón y Axel Pons deberían pensar en cambiar a Supersport u otra categoría, su ciclo en el Mundial de Moto2 se está terminando.

Y en la cilindrada pequeña hemos disfrutado de una batalla de más de diez pilotos durante gran parte de la carrera y la conclusión principal es que con la caída de Jack Miller la clasificación se aprieta y de qué manera. Con la victoria de Romano Fenati se queda a 5 puntos del australiano y Alex Rins vuelve a tener opciones con el tercer puesto y estar a 17 puntos del líder. Un dato que demuestra la tremenda igualdad es que el vencedor sacó 10 milésimas al segundo y tercer clasificado, decantándose el segundo puesto para Isaac Viñales por la vuelta rápida. Lástima que Efrén Vázquez se adelantara en la salida y tuviera que entrar en el Pit Lane y perder toda opción al podio. Lo que está claro es que es una gozada ver a pilotos tan jóvenes demostrando este nivel y luchando de esta manera.

Llevamos un tercio de la temporada disputada y creo que es momento de hacer valoraciones:

- Seis de seis. Ese es Marc Márquez

- Es necesario que Jorge Lorenzo mantenga esa motivación y ese nivel por el bien del espectáculo. Es el único que puede hacer frente al actual Campeón del Mundo.

- Bautista y los Espargaró están haciendo una buena temporada, aunque deben ser más regulares.

- En Moto2 Tito Rabat es nuestro principal candidato. Maverick Viñales ganó en Austin pero en los Grandes Premios posteriores le está costando más. Luís Salóm va a más y el resto de pilotos españoles los resultados son muy decepcionantes.

- Parece que por fin Honda está a la altura de las KTM en Moto3 y todo apunta a que las victorias de alguno de los pilotos del Estrella Galicia o de Efrén Vázquez está cercana.

Con la caída de Jack Miller la clasificación de Moto3 se aprieta y se esperan carreras apasionantes.

Llega la segunda cita en nuestro país, con el Gran Premio de Cataluña y si en Italia hemos visto un espectáculo grandioso, dentro de quince días todo indica que va a ser así en muchas carreras este año. En Onda Cero queremos premiar a la audiencia con cinco entradas dobles y para ello tendrás que escribir un titular original y esa entrada doble podrá ser tuya. El espectáculo merecerá la pena.