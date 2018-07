La prensa italiana critica a Rossi: "En Sepang el que perdió fue el deporte"

Los diarios italianos destacan hoy la actitud poco deportiva de Valentino Rossi en el Gran Premio de Malasia de Moto GP en el que hizo caer al español Marc Márquez en una maniobra dudosa y por la que fue sancionado con tres puntos.

Todos recogen las dudas de Rossi de correr en el próximo Gran Premio de Valencia, en el que saldrá en último puesto por la acumulación de 4 puntos de penalización (los tres puntos de ayer más uno recibido en la segunda clasificación del Gran Premio de San Marino).

El diario deportivo "La Gazzetta dello Sport" dedica su portada al duelo Rossi-Márquez y titula: "Así no vale. Rossi pierde la cabeza y se juega el mundial (?). Pero empezó Márquez". En las páginas interiores el diario titula "Tarjeta roja para Rossi" y explica detalladamente el duelo que se libró entre los pilotos y la confusa "maniobra" en la que el piloto italiano hizo caer a Márquez en la 14ª curva del circuito.

"El que perdió fue el deporte"

Concluye que "ayer en Sepang el que perdió fue el deporte". El diario considera esta polémica como "la peor manera de destruir uno de los mundiales más bonitos de los últimos años", y denomina "una especia de corrida" la última carrera del campeonato en Valencia el próximo 8 de noviembre, en la que el español Jorge Lorenzo y Rossi se jugarán el título.

Recoge también las palabras de Rossi en una entrevista en la que el piloto afirma no haber querido "hacer caer" a Márquez y no haberle dado una patada. "Es verdad, quería molestarle, desviarle fuera de la trayectoria, pero no hacerlo caer: desgraciadamente nos hemos tocado, su manillar tocó mi muslo izquierdo y es por eso que ha volado".

El diario "La Repubblica" titula "Valentino, que locura", critica que con su actitud y su pique con Marc Márquez en la pista y en los días previos se ha jugado "el mundial y la carrera" y afirma que esta temporada "se ha ido envenenando".

"Tarjeta roja para Rossi"

"Il Corriere della Sera" titula también "Tarjeta roja para Rossi" y explica cómo la Dirección de Carrera del Campeonato del Mundo de motociclismo, compuesta por Mike Webb, Franco Uncini y Javier Alonso, concluyeron que Rossi no había dado la patada pero que había "tenido una conducta irresponsable poniendo en peligro a otro piloto". Además denomina la de Rossi una "derrota intelectual" por haber entrado en la polémica y haberse enfrentado en la pista con el español.

El próximo 8 de noviembre, en el Gran Premio de Valencia, Rossi (Yamaha YR M 1) se jugará el mundial con el piloto español Jorge Lorenzo, al que supera por siete puntos en la clasificación.