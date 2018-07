Niki Lauda desvela la "pésima relación" entre Hamilton y Rosberg: "Ni se saludaban por la mañana"

Niki Lauda ha desvelado la mala relación que arrastraron Lewis Hamilton y Nico Rosberg en la temporada pasada: "No tenían relación, algo que siempre es malo. Estaban tan mal que ni se saludaban por la mañana. No esperaba que desayunaran juntos, ya que no se caían bien, pero la relación era pésima. Afectó a Hamilton, principalmente, y a Rosberg también, así que no fue fácil", ha dicho el austriaco a Graham Bensinger en 'YouTube'.

Habló sobre el GP de España, en el que ambos chocaron y acabaron fuera de carrera: "Para mí estaba claro porque Hamilton fue demasiado agresivo al ir por la derecha, se fue a la hierba y no podía parar su coche. Si tuviera que optar por uno de los dos, es más culpa de Hamilton que de Rosberg y Hamilton no apreció eso porque él tenía una opinión diferente, decía que por qué le criticábamos. No puedo aceptar que tengáis un accidente y que no sea culpa de nadie. Para mí tiene que ser culpa de alguien. Hamilton estaba muy molesto. Rosberg le culpó a él también por ir por el interior, le preguntó que por qué no le había dejado espacio y Hamilton respondió que no entiende por qué debería porque estaba haciendo su carrera", reveló el presidente no ejecutivo del equipo alemán.

Nuevas reglas

Lauda desvela que fue ahí cuando pusieron nuevas normas: "Tuvimos que poner algunas normas, que no se podía hacer eso y que tenías que pagar un castigo si lo hacías o pensaríamos en liberarte de tu contrato porque somos jugadores de equipo aquí y no nos podemos destrozar los unos a los otros. Ésta era la cosa. Wolff vino con reglas y tuvimos paz de nuevo. Luchamos duro y los accidentes se vieron reducidos entre ellos".

Finalmente, Rosberg acabó ganando el título y retirándose.