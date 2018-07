HAN MOSTRADO SUS CONDOLENCIAS EN TWITTER El mundo del motociclismo, conmocionado por la muerte de Nicky Hayden El mundo del motociclismo y del deporte en general se ha mostrado conmocionado al conocer la muerte del piloto Nicky Hayden, tras su atropello en Italia mientras circulaba en bicicleta. Numerosas celebridades del motor y de ciclismo le han querido dedicar unas bonitas palabras a Hayden a través de redes sociales. ondacero.es | Madrid | Actualizado el 17/07/2018 a las 16:16 horas

So sad. Rest In Peace Nicky... pic.twitter.com/vVqXFMTs6D — Chris Froome (@chrisfroome) 22 de mayo de 2017

So sad. I can't believe how life can be so cruel. All my condolence to Nicky's family and friends. #RIPNickyHayden pic.twitter.com/CQYg6v8FxT — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 22 de mayo de 2017

Always in my heart, champ. RIP Nicky. #69 pic.twitter.com/ML35Qm7f1g — Dani Pedrosa (@26_DaniPedrosa) 22 de mayo de 2017

Hard day for the motorcycles family... R.I.P. NICKY HAYDEN😢😢😢

Dia duro para la familia del motociclismo...D.E.P. NICKY HAYDEN😢😢😢 — Alvaro Bautista Arce (@19Bautista) 22 de mayo de 2017

Totally shocked... Another one of the good guys gone way too soon. My thoughts are with his family and loved ones at this terrible time.. https://t.co/ozmbKa5Hba — Jenson Button (@JensonButton) 22 de mayo de 2017

R.I.P Nicky!!! lo siento mucho!! un gran tio..!!!

🙏💔💔 I'm sorry!! a great man is leaving!!!

sad… https://t.co/FzcgduJu4U — Nani Roma Dakar (@NaniRoma) 22 de mayo de 2017

Las leyendas nunca mueren. Sigue dando gas allí donde estés /

Legends never die. Keep going at full throttle wherever you are #DEPNicky pic.twitter.com/iOnSlJPsWi — Alex Márquez (@alexmarquez73) 22 de mayo de 2017

La vida es así de bonita como caprichosa con el destino, nunca te olvidaremos,jamás Nicky fuiste campeón dentro y fuera. #DEP #NickyHayden pic.twitter.com/Z3QpTAwYuw — Julián Simón (@JulianSimon_60) 22 de mayo de 2017

Fue un orgullo compartir pista con Nicky Hayden, un ejemplo para todos. DEP An example for everyone, proud of sharing track with you. pic.twitter.com/T1bUrnWqW2 — Tito Rabat (@TitoRabat) 22 de mayo de 2017

Ciao Nicky 👼🏼 — Marco Melandri (@MarcoMelandri33) 22 de mayo de 2017

Tragic news. No words. RIP Nicky — Carlos Sainz (@Carlossainz55) 22 de mayo de 2017

Amigo..siempre serás eterno! En los corazones de muchos..y en el recuerdo de todos..solo espero que allí donde estés..sigas dandole al gas! pic.twitter.com/UW0IsX9Nqz — Efren Vazquez (@EfrenVazquez07) 22 de mayo de 2017

Que tristeza. Pocas palabras en estas ocasiones 😢 pic.twitter.com/yPVOG4zs4P — Angela Vilariño (@Angelavilarino7) 22 de mayo de 2017