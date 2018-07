Un mecánico de McLaren desvela lo ocurrido en 2007: "Dennis prefería la victoria de Hamilton, Alonso tenía razón"

"Yo estaba en medio de todo", confiesa Marc Priestley, jefe de mecánicos en McLaren de 2000 hasta 2009. Priestley ha desvelado parte de los problemas que traían de cabeza al equipo: "Es justo decir que Alonso y Hamilton se odiaban el uno al otro al final de aquella temporada".

El mecánico confirma que pudo haber trato de favor al británico: "Lewis contaba con la protección de McLaren y Dennis. Él lo sabía, mientras que Fernando, campeón y considerado por todos como el mejor piloto, se encontraba en un equipo inglés con un piloto inglés".

La cosa no queda ahí, y es que Priestley asegura que todo se truncó cuando se rompieron las relaciones entre Alonso y el equipo: "Al principio no era así, pero cuando la relación se rompió totalmente entre Fernando y el equipo, creo que Ron Dennis quería que Lewis ganase el título. De esta forma demostró que Alonso tenía razón".

"Una enorme división en el equipo"

El mecánico cree que tenían el mejor coche y a los mejores pilotos, pero que les lastró su pelea interna: "La separación del equipo provocó que no ganásemos el Mundial. Estábamos distraídos con peleas internas y no nos centramos en lo que hacía Ferrari. Teníamos el mejor coche al final de año, a los dos mejores pilotos y no nos llevamos nada".

Por último, habló sobre la relación entre Alonso y Hamilton: "Fernando y Lewis no trabajaban juntos nada. Había dos equipos de dos coches y cada uno estaba alrededor de su piloto. Se creó una enorme división en el equipo, un muro en el garaje".