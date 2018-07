El McLaren de Fernando Alonso se vuelve a parar: nueva avería en el último día de test en Montmeló

El McLaren de Fernando Alonso sigue acumulando incidentes en esta pretemporada. El monoplaza del piloto español se ha parado en la curva 7, la misma en la que se paró el pasado miércoles.

Tras una inspección minuciosa, parece confirmarse que el McLaren ha vuelto a sufrir una nueva fuga de aceite, y los comisarios están vertiendo sepiolita sobre el asfalto.

La avería de Alonso ha supuesto la bandera roja en pista, y los mecánicos tardarán bastante en intentar reparar un nuevo problema del asturiano. La incidencia se ha producido a las 10 horas, cuando hacía una hora que se había abierto la pista para la octava y última jornada de entrenamientos en el Circuit de Barcelona.

McLaren aún no ha informado de la gravedad de la nueva incidencia. Hasta la retirada de Alonso, el piloto solo había dado 7 vueltas y no había marcado aún ningún tiempo. Idéntica situación es la que vive ahora Carlos Sainz (Reanult), que aún no ha marcado tiempo en las cuatro vueltas que ha dado.