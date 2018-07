Márquez: "Yo únicamente ayudaría a un compañero de equipo"

El piloto español Marc Márquez (Honda) ha reiterado que él no quiere ayudar ni a Jorge Lorenzo ni a Valentino Rossi en la pelea de los pilotos Yamaha por el título de MotoGP, reivindicando que "si quisiera a ayudar" al balear "no le adelantaría en la última vuelta" como ocurrió en Phillip Island, ya que él "únicamente ayudaría a un compañero de equipo".

"Claro que no ayudé a Jorge en Australia. Si quisiera a ayudar a Lorenzo no le adelantaría en la última vuelta, no le apretaría y no correría riesgos. No sé por qué dicen lo que dicen. Yo ya me he explicado. Yo únicamente ayudaría a un compañero de equipo. Si no, voy a por la victoria", explicó Márquez en la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Malasia.

El vigente bicampeón de MotoGP reveló que ha "visto muchas veces" aquella carrera del pasado domingo porque le "gustó mucho". "Fue una de las pocas esta temporadas es la que realmente pude luchar con los mejores. La última vuelta fue increíble. No sé cómo es posible que Lorenzo no se diera cuenta de que le estaba pillando y no me lo creía cuando tuve la oportunidad de adelantarle. Fue una de las mejores carreras del año y la gané", recordó.

En la batalla por el título mundial, Márquez reconoció que "es muy interesante ver el duelo entre Jorge y Valentino" y que a él también le "encantaría estar en mitad del combate, pero no puede ser". "Lo único que puedo hacer es disfrutar del espectáculo e intentar aprender viendo cómo gestionan la situación. Será muy divertido de ver", dijo antes de las dos últimas carreras de la temporada, que se plantea con el objetivo de "acabar lo mejor posible la temporada".

"En Australia fue un fin de semana extraordinario y en carrera espero ser un poco más fuerte que los demás. Ya lo esperaba en Australia, pero mis rivales me obligaron a dar un paso al frente y esforzarme hasta la última vuelta. De febrero hasta aquí la moto ha cambiado mucho y espero volver a luchar por la victoria el domingo", pronosticó.