Marc Gené: "McLaren debe mejorar la velocidad en recta para acercarse a los favoritos"

El piloto español Marc Gené (Ferrari) ha alabado que Fernando Alonso (McLaren) ha realizado hasta el momento tres carreras "impecables", pero ha reconocido que al equipo del asturiano aún le falta "velocidad en recta" para acercarse a los tres favoritos: Ferrari, Mercedes y Red Bull.

"Creo que lo que tiene que hacer McLaren para acercarse al nivel de esos equipos es mejorar la velocidad en recta. Es un tema de deficiencia aerodinámica de su coche. Fernando siempre saca petróleo de todo, el hecho de que ocupe la posición que ocupa en el Mundial indica que ha hecho tres carreras impecables. Los españoles quieren pelear con los de adelante, dicen que para Barcelona habrá una gran revolución pero la distancia aún es importante", afirmó el nuevo embajador del 'Legado de María de Villota'.

Pese a que se han disputado tres carreras, el catalán no ve todavía ningún favorito.

"Aún es pronto para saber si hay algún favorito. Lo que sí se ve este año es que las carreras se ganan por detalles y, según qué circuitos, hay coches que están mejor que otros. Cualquiera de los tres equipos (Ferrari, Mercedes y Red Bull) son igual de favoritos", señaló.

En este sentido, Gené se mostró contento por la igualdad que existe sobre la pista.

"Hasta que no empieza el Mundial tienes dudas sobre cada piloto y en qué lugar van a estar. Los test invernales son un poco complicados para saber el nivel de competitividad y estoy muy contento de que haya tanta igualdad. Es fantástico", indicó.

Al igual que hizo con Alonso, el piloto también habló sobre el inicio de temporada para Carlos Sainz (Renault).

"Carlos ha tenido un inicio un tanto difícil, pero sólo son tres carreras. Lo ha hecho muy bien, ha ido muy rápido pero en los momentos clave, en las clasificaciones sobre todo, le ha faltado conseguir una vuelta muy buena. Aún así tiene muchas carreras aún para demostrar su potencial", manifestó.

Por otra parte, Gené sintió satisfecho por los resultados de Ferrari hasta el momento.

"Estamos muy contentos. Ganar dos carreras de tres no me lo esperaba, sinceramente. El equipo está muy unido, está muy bien. Ganamos la primera carrera aprovechando nuestro momento de suerte y en la última tuvimos peor fortuna. Creo que la suerte se va a igualar, estamos igual que el año pasado pero contamos con la experiencia de la anterior temporada. Espero que no volvamos a fallar en momentos clave", explicó.

Gené realizó estas declaraciones en un acto que recordó la carrera y el legado de María de Villota, fallecida en 2013.

"No parece que hayan pasado cinco años, el recuerdo es muy cercano y lo va a estar siempre. Su legado ayuda a que la tengamos todos muy presente. Me acuerdo de cuando hice una carrera con ella, pude compartir coche y fue una experiencia que nunca olvidaré. También la recuerdo en los Grandes Premios, cuando iba como piloto de pruebas y me acuerdo de su primer Gran Premio en Australia. Está todo muy reciente aún", concluyó.