Jos Verstappen estalla ante la sanción a Max: "Esto es una mierda"

Última vuelta del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Max Verstappen adelanta a Kimi Raikkonen para colocarse tercero, entrando en el podio junto con Hamilton y Vettel. El problema vino en la manera que tuvo de adelantar al finlandés, que fue inadecuada según la FIA.

Max puso las cuatro ruedas del monoplaza fuera de los límites del circuito antes de realizar la maniobra, algo que le valió una sanción de cinco segundos y quedarse fuera del podio.

Tras esta decisión, su padre, Jos Verstappen, explotó en Twitter, acusando a la FIA de "no saber lo que son las carreras". "Esto es una mierda, perdón, esto apesta", acompañando sus comentarios con una foto en la que se podía leer 'Ferrari International Assistance' junto al logo de la FIA.

This is bulshitt. Sorry. This sucks