Hamilton: "Podemos ver a McLaren luchando por el Mundial"

NO SE FÍA DE FERNANDO ALONSO

Hamilton vive un momento dorado. Su cuarto mundial le ha liberado, igualando a Vettel como piloto actual con más títulos. Pero no tiene pensado quedarse ahí, el británico quiere más y está mentalizado para ganar su quinto título.

Así lo ha confirmado en su visita a la fábrica de Mercedes-Benz en Sindelfingen, en la que cree que habrá cuatro escuderías luchando por el Mundial, incluyendo a McLaren. "Voy a prepararme más que nunca, pero McLaren tiene motores Renault y podemos ver a cuatro equipos luchando por el Mundial", afirmó.

De vacaciones viendo 'Juego de Tronos'

Además, desveló lo que hará durante las vacaciones, decantándose por la montaña en lugar del mar y matando el tiempo libre viendo 'Juego de Tronos'.

"No he visto ningún capítulo, mis amigos y mi hermano son grandes fans de la serie, creo que eso me mantendrá ocupado", asegura.