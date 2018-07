Hamilton se mofa de un aficionado: "¿Vettel mejor que yo? Vete a la óptica"

Hamilton respondió a un aficionado que aseguraba que Vettel es mejor que el piloto británico. "Algún día te darás cuenta de que no es el caso, si no, vete a Specsavers", aludiendo a una conocida marca de ópticas británica, famosa por sus anuncios cómicos y polémicos.

El piloto británico estaba realizando un videochat en su Instagram y se dirigió al fan por su nombre... tras insinuarle que se revisara la vista comenzó a reírse. Tanto Alonso como el británico han declarado en varias ocasiones que Vettel es peor piloto que ellos.

Cheeky response from Hamilton to a fan telling him Vettel's a better driver... #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/BnCT0A3hTW