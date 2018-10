Fernando Alonso prueba el IndyCar con la vista puesta en las 500 Millas de Indianápolis

El piloto español Fernando Alonso realizó un test del IndyCar de Andretti Autosport en el Barber Motorsports Park de Alabama (Estados Unidos), una primera prueba pensando en el posible nuevo asalto el próximo año a las 500 Millas de Indianápolis.

Después de anunciar el pasado mes su despedida de la Fórmula 1 para la próxima temporada, Alonso está en pleno diseño de sus nuevos retos. En el futuro del doble campeón del mundo de F1, la 'Triple Corona' es un objetivo más que reconocido, logro en el que ya tiene el GP de Mónaco de F1 y las 24 Horas de Le Mans.

"Buenas sensaciones"

Alonso volvió a rodar con un coche de las IndyCar Series por primera vez desde que en mayo del año pasado debutara en esas 500 Millas de Indiana rompiendo su motor Honda a 21 vueltas del final. El test en Barber marcaba el punto de partida para la decisión del asturiano, quien podría compaginar también el Mundial de Resistencia.

What a day😍!! Grateful to be again behind the wheel of an Indycar . Thanks @McLarenF1 and @FollowAndretti for the effort to make this test happen . The guys running the car were amazing. Thanks @BarberMotorPark , challenging and beautiful circuit. 📸: @IndyCar pic.twitter.com/sN2vo3Cx0s