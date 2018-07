Fernando Alonso: "La FIA estaría tomándose una Heineken"

Fernando Alonso lamentó los problemas que tuvo desde la vuelta 5. "Toda la carrera fue con problemas de cambios, desde la vuelta 5. En algunas vueltas no podía bajar marchas, ha sido una carrera de aquella manera, y al final el problema ha ido a más", declaró tras la carrera.

El asturiano afirma que habrá un nuevo cambio en Singapur: "Tendremos un nuevo cambio en Singapur. Cuando te retiras tienes esa posibilidad, así que acabar la carrera hubiera supuesto una penalización allí".

Sobre si ha pedido la marcha de Honda, Alonso asegura que no se trata de lo que él diga, sino del bien de McLaren. "Yo aquí no soy nadie, soy un piloto. No es tanto que Alonso pida un cambio de nada, es más que McLaren es el segundo equipo con mejores números en este deporte, así que quieren volver a ganar. Yo como miembro de McLaren quiero eso también".

Alonso también explicó su incidente con Palmer: "Frenamos tarde los dos, él se la saltó y siguió adelante. Está bastante claro en el reglamento, pero la FIA estaría tomándose una Heineken. Le meten diez segundos y nosotros, al rodar con él delante y problemas de temperatura, también nos penaliza así. Si coger la mano en el área es penalti, que siempre sea penalti".

"La vuelta del Drivers Parade, la mejor de hoy"

También bromeó sobre la vuelta en el Drivers Parade, donde el coche le dejó tirado y tuvo que subirse al Renault de Palmer. "Fue la mejor vuelta de hoy", dijo riéndose el asturiano.

El piloto español también fue preguntado por sus mensajes de radio. "Hoy no he dicho nada. Estamos peleando por el puesto 16 o 17, así que no pasa nada. Pero el espectador quiere ver una cosa normal cuando viene y paga por la entrada".