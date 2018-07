Fernando Alonso arremete contra Kvyat tras su abandono: "No se puede jugar a los bolos"

Fernando Alonso ha asegurado que el ruso Daniil Kvyat, de Toro Rosso, ha jugado "a los bolos" con él y con el holandés Max Verstappen (Red Bull) en el Gran Premio de Austria, después de embestir su MCL32 y provocar una reacción en cadena que concluyó con el abandono de ambos pilotos.

"No puede jugar a los bolos", exclamó tras recibir el impacto del coche del ruso antes de la primera curva de Red Bull Ring.

El asturiano, que partía duodécimo, fue golpeado en la parte trasera por Kvyat, que salía desde la decimocuarta posición. El golpe motivó que el coche del español hiciese un trompo y se fuese a la grava.

Tras ello, el bicampeón del mundo tuvo que pasar por boxes, donde sus ingenieros comprobaron que los daños eran irreparables. La maniobra del ruso se puso bajo investigación y fue sancionada con un 'drive through'.

No confía en la 'especificación 3'

Sin embargo, minutos después se mostró más tranquilo. "Es una pena, no es nada que esté en nuestras manos. Habíamos salido bien, habían tenido algún problema Carlos -Sainz- y Verstappen, así que habíamos recuperado esas dos posiciones. En la primera curva nos tocaron y arruinaron un par de carreras. Es lo que hay", señaló resignado.

"En las salidas a veces, cuando se está luchando, pasan estas cosas. Cuando estás a mitad de grupo o en la parte trasera suele haber más problemas. Esta vez nos ha tocado a nosotros y esperemos que en la próxima nos libremos", relató. Por último, el asturiano afirmó que esto le penalizará en los próximos Grandes Premios.

"Seguramente pondré en Silverstone y en Hungría la especificación 3 y saldremos últimos, porque penalizaremos por culpa de ello. Tocan unas carreras difíciles, nada nuevo", concluyó.

WATCH: Re-live the drama at the start of the #AustrianGP as KVY, ALO and VER collide 🇦🇹

VIDEO >> https://t.co/LKW0arUxW5 #F1 pic.twitter.com/PxYi8Ks8Al