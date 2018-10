Fenati se disculpa tras su peligrosa maniobra en el GP de San Marino: "Pido perdón a todo el mundo del deporte"

El piloto italiano Romano Fenati ha pedido disculpas a "todo el mundo del deporte" tras su peligrosa maniobra durante el Gran Premio de San Marino que le ha costado su despido y ha dicho entender "las críticas y el resentimiento" causado con su acción sobre Stefano Manzi, al que activó el freno de su moto en plena carrera.

"Me disculpo con todo el mundo del deporte. Esta mañana, con la mente despejada, desearía que todo hubiera sido una pesadilla. Creo y pienso en esos momentos, hice un gesto vergonzoso, ¡No fui un hombre! Un hombre terminaría la carrera y luego iría a Dirección de Carrera para tratar de obtener justicia por lo sucedido. No debería haber reaccionado a las provocaciones. Las críticas son correctas y entiendo el resentimiento hacia mí", dijo Fenati en una carta abierta.

"Siempre he sido un piloto correcto"

El italiano lamentó que su forma de ser no es la que se vio sobre el asfalto de Misano. "¡Quien me conoce bien lo sabe! En mi carrera, siempre he sido un piloto correcto. El año pasado yo era uno de los pocos que no recibió ninguna sanción, nunca he puesto en peligro la vida de otra persona, de hecho, siempre he dicho que hay pilotos peligrosos en la pista", subrayó.

"Desgraciadamente" el piloto italiano tiene un "carácter impulsivo", pero su "intención no era hacer daño a un compañero", sino "hacerle entender que lo que estaba haciendo era peligroso". "No quiero justificarme, sé que mi gesto no es justificable, solo quiero disculparme con todos. Ahora tendré tiempo para reflexionar y aclarar mis ideas", concluyó.