Carmelo Ezpeleta: "En 75 años hemos conseguido tener un campeonato extraordinario"

El Mundial de MotoGP está de aniversario y es buen momento para hacer una valoración en cuanto al pasado, presente y futuro del campeonato. Carmelo Ezpeleta nos abre las puertas de su despacho destacando el gran momento de la máxima competición de las dos ruedas y para un futuro deja bien claro que para continuar en el calendario hará falta interés y una implicación al cien por cien por parte de las administraciones.

-75 años del Mundial de MotoGP y usted forma una parte importante de esa historia

Desde junio de 1991 estamos en el campeonato, aunque yo ya estaba vinculado antes con el Circuito del Jarama. La verdad nos sentimos orgullosos de estar en un campeonato que cumple setenta y cinco años y que cuenta con muy buena salud. De todas formas, siempre decimos que nunca es suficiente y que cada año el campeonato tiene que ser mejor que el anterior.

-En todos estos años el campeonato ha evolucionado mucho

El mundo ha cambiado bastante y hemos sabido adaptarnos a todos esos cambios. Somos un evento global y puedo asegurar que somos la envidia de otros muchos deportes en cuanto a la organización y trabajamos constantemente para hacer que este campeonato sea cada año mejor.

-¿Cree que su mayor éxito ha sido llegar a entendimientos con todas las partes para hacer crecer este deporte?

Es vital un buen acuerdo entre todas las partes para que esto funcione bien. En estos momentos la relación entre la Federación Internacional, la Asociación de Constructores, la Asociación de Equipos y Dorna es muy buena y aunque cada uno defiende sus intereses, como es lógico, a lo largo de todos estos años hemos llegado a acuerdos importantes.

-Otro aspecto fundamental ha sido la mejora en la seguridad

Los circuitos de ahora si los comparamos con los que había en 1991 no tienen nada que ver. La seguridad para nosotros es fundamental ya que estamos hablando de motos que cuentan con unas prestaciones elevadas y si no se garantiza unos mínimos, nosotros no vamos a correr ahí.

-Un cambio tecnológico muy importante fue el paso de los dos a cuatro tiempos

Eso es otro de los cambios que ha tenido el mundo. Nadie construía motos de dos tiempos y no era lógico que la máxima expresión del motociclismo mundial no tuviera relación con lo que se vende en la calle y con la evolución de la tecnología que necesitas tener para los productos que vendes en la calle

-Se han aumentado el número de grandes premios y se piensa llegar hasta un tope de 22

Eso es señal de que el campeonato es interesante y cada vez más países quieren tener el campeonato. Estamos presentes en los cinco continentes, pero con la limitación de 22 citas en el calendario

-Después de muchos años con dominio de las marcas japonesas, llevamos varios en el que las marcas europeas, especialmente la italiana Ducati está dominando en MotoGP

Los japoneses estuvieron dos años parados y eso se nota ya que los demás no se han quedado parados. Por eso se han hecho las concesiones, con más neumáticos para entrenar, motores abiertos y alguna mejora aerodinámica más. Esperamos que a no muy tardar estén ya al nivel del resto y eso haga un campeonato todavía más emocionante.

-¿Entendieron las marcas europeas la situación?

No costó mucho ya que ellos pasaron por la misma situación y tuvieron también concesiones. No habría sido lógico que marcas que fueron beneficiadas en su momento, ahora se pongan en contra.

-¿Hay opción de que entre alguna marca más en el campeonato?

Puede haber opciones en un futuro, pero sin aumentar el número de equipos que hay hoy en día. Cualquier marca es bienvenida, pero tendrá que llegar a un acuerdo con uno de los equipos privados que tienen plaza asegurada.

-¿Hay previsto algún cambio en las otras dos categorías?

De momento no. Puedo asegurar que al menos en los dos próximos años no habrá cambios en las categorías de Moto2 y Moto3.

-En una rueda de prensa se preguntó a un piloto por el formato que habían puesto en Japón, compitiendo en el mismo fin de semana coches y motos

¿Qué ganamos con eso? No hay ninguna necesidad ya que ahora mismo tenemos un formato con tres categorías, más la MotoE y Red Bull Rookies Cup en algunas citas, por lo que no habría horas en el día. Y además mi opinión es que no hay ninguna categoría de coches que sea más entretenida que una carrera de Moto2. Y luego, con la Fórmula 1, ellos usan en una parte del calendario importante circuitos urbanos que sería incompatibles con las motos, además de patrocinios que serían incompatibles.

-Con la llegada de Liberti Media habrá cosas que cambiarán en el futuro

Creo que desde mi punto de vista el campeonato en cuanto a la organización y el nivel técnico no va a cambiar. Por ponerte un ejemplo, los cambios en el reglamento que vendrán a partir del 2027 ya estaban decididos. Lo que si trataremos de mejorar es en contar lo que hacemos y cómo lo hacemos.

-¿Se acabará en el futuro el dominio de los pilotos españoles en número de pilotos y resultados?

Creo que no tengo que decir muchas veces lo español que me siento y lo orgulloso que estoy de cómo se han hecho las cosas en España, por parte de la Federación Española y las territoriales, por nombrar alguna parte. Que España tenga los circuitos que tiene, de máxima seguridad y organizando de la manera que hace las carreras es para sentirnos muy orgullosos. Italia es una potencia mundial desde siempre y España hace varias décadas no lo era y desde que se empezaron a construir circuitos lo es también. Primero se construyó Jerez, luego Cataluña al mismo tiempo que Albacete, después Cheste y por último Aragón y Navarra. Todas estas obras ha hecho que tengamos el número de pilotos que tenemos ahora, pero lo que pasa es que para que un deporte sea global, no puede ser que todos sean españoles o italianos. Por poner un ejemplo, tu eres el cuarto atleta que mejor salta en Estados Unidos y no vas a las olimpiadas, acudiendo uno de otro país con peores resultados. Ya puedo asegurar que si un piloto es bueno no tendrá ningún problema para correr, pero habrá que ver en otros casos lo que se hace, coordinado con las federaciones para que sean de más países. Este fin de semana se ha presentado a Chantra para MotoGP y es una buena noticia que haya un piloto tailandés, pero si no hubiéramos apretado, no estaría en la categoría y es algo de lo que nunca me he escondido.

-El calendario del año que viene va a sufrir algunos cambios, con el lugar del comienzo, vuelve Brno y Aragón se pasa a finales de la primavera

La fecha del comienzo está clara y entra Brno, eso está claro, pero no puedo avanzar mucho más hasta que no se publique, que será a la altura de Misano 2 aproximadamente

-Ha habido cambios en la gestión de Motorland y se empieza a ver los resultados

Motorland es un circuito extraordinario, no cabe duda. Es una instalación modélica y la organización ahora también. Nosotros el año pasado no queríamos que saliera del calendario, pero fueron las administraciones las que no quisieron y por ese motivo no se corrió aquí. La opción de la rotación era una opción que teníamos nosotros y de las cuatro que se celebraron en España, sólo Aragón no lo tenía claro.

-Lo que está claro es que quien no ponga interés en seguir, se saldrá del calendario a partir del 2027

A partir del 2027 no, a partir del año que viene. Cualquier opción en la que todo el mundo se sienta contento y las cosas salgan bien se contemplará. Nosotros queremos ver que el que organiza un Gran Premio se implica al cien por cien y que puedan sacar el mejor partido del mundo.