Carlos Sainz confirma dónde correrá el resto de la temporada

La decisión de la escudería Toro Rosso de reemplazar al ruso Daniil Kvyat por el francés Pierre Gasly durante el Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno "no" afecta al español Carlos Sainz, según reconoció en la rueda de prensa previa a la cita de Kuala Lumpur.

El madrileño, que viene de firmar en Singapur el mejor resultado de su carrera al finalizar la prueba en cuarta posición, comentó: "He cambiado de compañero un par de veces ya en la Fórmula Uno y siempre me he mantenido centrado en mi trabajo. No me afecta lo que pasa al otro lado del garaje".

El español ha confirmado que lo que queda de temporada correrá con Toro Rosso. Carlos Sainz sí indicó, no obstante, que la citación de Pierre Gasly es "merecida". "En primer lugar, me gustaría darle la enhorabuena. Yo recuerdo perfectamente el fin de semana de mi primera carrera en la Fórmula Uno, en el año 2015, y fue muy especial. Sé que él está viviendo algo similar", agregó.

Consciente de que "Red Bull no pondría en el equipo a alguien que no sea capaz de ir rápido", Carlos Sainz destacó el "talento" de su nuevo compañero.

"Merece estar aquí. Estoy contento por él", abundó. Los halagos se sucedieron también en la dirección contraria, ya que durante su comparecencia ante los medios de comunicación Pierre Gasly mencionó al madrileño como su referente. "Para mí estar aquí es un sueño hecho realidad", aseguró el joven piloto francés.

"He trabajado muy duro durante muchos años para poder disfrutar de esta oportunidad. Además, empiezo al lado de Carlos, que está en lo más alto ahora mismo, y quiero aprender tanto como pueda de él", indicó.

Carlos Sainz se presenta, en efecto, en el circuito internacional de Sepang con un valioso botín de 48 puntos. Esta cifra contrasta con los 4 que acumulaba Daniil Kvyat antes de la drástica medida adoptada por Toro Rosso.

Las buenas actuaciones de Carlos Sainz son, de hecho, las que permiten a la filial de Red Bull plantearse como objetivo batir a Williams en la clasificación de constructores. "Para terminar por delante de ellos, tendremos que trabajar muy duro. Habrá que hacerlo muy bien cada domingo para tener oportunidades para conseguir algún punto extra", sostuvo el español, quien afronta su Gran Premio número 55, el mismo que luce su dorsal.

Aunque en 2018 competirá para Renault, Carlos Sainz insistió en que "no" piensa "todavía" en la temporada venidera. Tampoco en una hipotética llegada a Red Bull en 2019. "Mi concentración en 2018 solo estará con Renault, del mismo modo que en Malasia está solo con Toro Rosso", subrayó.