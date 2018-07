Broche de oro a la temporada

Los registros conseguidos por Marc no dejan lugar a dudas, al batir varios records y posiblemente en las próximas temporadas tengamos al mismo piloto colocando la placa de Campeón del Mundo de MotoGP. Veremos a ver si es capaz de batir el record de Rossi, al que hay que valorar la gran temporada que ha realizado a sus 35 años y si no tuviera a Marc habría sido Campeón del Mundo. Lo que si tengo claro es que si Jorge Lorenzo quiere ganar a Marc, tendrá que esforzarse al máximo este invierno y preparar muy bien el comienzo de temporada o de lo contrario no podrá batirlo. Y con el pequeño de los Márquez, muchos habrán dicho que Álex está en el Mundial por su hermano, pero para ser Campeón hace falta mucho más que ser el hermano de Marc. Sin duda los consejos y el entrenar juntos le habrá ayudado mucho, pero en el momento de competir, cada uno se sube en su moto y el pequeño de los Márquez se ha proclamado Campeón por méritos propios. El protagonismo del fin de semana lo tiene más que merecido ya que ha sabido aguantar la presión y crecer como piloto poco a poco.

En Moto2 Tito Rabat, el otro integrante del "Rufea Team" ha cerrado el triplete de Campeones del Mundo dejando a España una vez más como ganadores en las tres cilindradas, repitiendo lo conseguido en el año 2010 y 2013 por lo que la valoración general no puede ser más positiva. Y lo mejor es que en las próximas temporadas tenemos el futuro asegurado en MotoGP, con Álex Rins y Álex Márquez en Moto2 y seguro que habrá pilotos españoles luchando en Moto3, aunque tendremos un joven piloto francés de nacimiento pero criado en lo deportivo en España llamado Fabio Quartararo como futuro favorito al título en Moto3.. Ahora queda un largo y duro invierno para los apasionados a este maravilloso deporte, pero seguro que pasa rápido y pronto estaremos pendientes de la cita de Qatar. Durante estos días los pilotos harán pruebas de cara a la próxima temporada y luego dos meses de vacaciones tan merecidas para el circo de las dos ruedas ¡Nos vemos en el 2015!