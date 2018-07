Así suena el nuevo motor de Fernando Alonso y Carlos Sainz: Renault lo arranca por primera vez

Renault colgó un tweet en su red social para anunciar el estreno de un motor muy esperado. "Orgullosos de anunciar desde Renault Sport el nacimiento del R.S.18 que nació a las 00:30h la pasada madrugada".

La escudería francesa publicó un vídeo en Twitter en el que sale un corazón latiendo y, de fondo, el rugido del nuevo monoplaza que pilotarán Fernando Alonso y Carlos Sainz durante la próxima temporada.

It's a Valentine's Day baby again! @RenaultSportF1 is proud to announce the birth of the R.S.18 at 00.30 this morning.

She came to life revving joyously. Her (multiple) parents are all doing well. #RS18 #LaRS18IsComing #ValentinesDay pic.twitter.com/ZqSjdyZgMB