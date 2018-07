Alfa Romeo regresa a la F1 para teñir de rojo el nuevo Sauber C37

La escudería Sauber ha revelado el monoplaza para el Mundial de Fórmula Uno de 2018, que incorpora el color rojo a su imagen como resultado de su alianza con Alfa Romeo.

Los logotipos del fabricante italiano de automóviles, su escudo y el trébol de cuatro hojas ocupan un lugar destacado en la tapa del motor del C37 bajo fondo rojo. El resto mantiene el color blanco. El director del equipo, Frederic Vasseur, aseguró en esta jornada de 'lanzamiento' del nuevo coche que tiene "muchas ganas" de que empiece la temporada y ver al sueco Marcus Ericsson y al monegasco Charles Leclerc en la pista.

"Estoy convencido de que Marcus y Charles forman la pareja perfecta de pilotos, ya que uno de ellos es experimentado y el otro un novato prometedor. Marcus cumplirá la cuarta temporada con nosotros y es parte importante del equipo.

Charles ha demostrado su talento en categorías inferiores y merece estar en la Fórmula Uno esta temporada", apuntó. Así mismo, resaltó el retorno de Alfa Romeo a la Fórmula Uno, que a su juicio "marca otro hito en la historia del equipo" y se mostró orgulloso de que una marca de este calibre haya elegido Sauber para su vuelta.

