En Alemania sitúan a Carlos Sainz en Renault...¡para el próximo GP de Hungría!

Desde Alemania nos llega el último rumor con respecto al futuro de Carlos Sainz. O más bien, con respecto al presente de Carlos Sainz. Autobild afirma que el equipo Renault estará haciendo todo lo posible para reunir 8 millones de euros con los que pagar a Red Bull para que libere al madrileño de Toro Rosso, y para que se siente en el coche amarillo ya en el próximo GP de Hungría sustituyendo a un Jolyon Palmer que está decepcionando en este 2017.

En dos semanas, ni más ni menos. Y es que Carlos, viendo que ascender dentro del organigrama Red Bull está complicado, estaría ampliando horizontes para dejar la marca de las bebidas energéticas y buscar otros proyectos. Renault es el más apetecible, sabiendo que los galos ya se interesaron por él en su momento y que Palmer, su segundo piloto tras Hulkenberg, no lleva ni un punto en este 2017 por los 18 de su compañero.

Desde Red Bull ya son conocedores de que Carlos Sainz estaría interesado en buscar nuevas metas, y en Austria Mateschitz, dueño de Red Bull, dejó caer que no iban a retener a un piloto que no quisiera estar con ellos. "Si alguien no quiere quedarse no le puedes retener a la fuerza", comentó. Pierre Gasly sería el sustituto del madrileño en Toro Rosso.