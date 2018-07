Japón garantiza al COI que Fukushima "no ha tenido ni tendrá efecto" en Tokio

Preguntado por Fukushima, el primer ministro Shinzo Abe ha asegurado al COI que "la situación está bajo control y que no ha tenido nunca ni tendrá un impacto sobre Tokio".

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha garantizado a los miembros del COI que eligen hoy la sede de los Juegos Olímpicos de 2020 que las fugas de agua radiactiva en la central nuclear de Fukushima "no han tenido nunca ni tendrán un impacto sobre Tokio".

Abe, que participó en la presentación de Tokio ante el COI en Buenos Aires, abordó de forma inmediata el problema de Fukushima. "Algunos de ustedes pueden estar preocupados por Fukushima. Permítanme asegurarle que la situación está bajo control y que no ha tenido nunca ni tendrá un impacto sobre Tokio", afirmó el primer ministro.

Abrió la presentación de la delegación japonesa la princesa Akiko de Mikasa, que se refirió a las muestras de solidaridad y al ejemplo de recuperación dado por su país tras el tsunami de marzo de 2011.

La intervención más emotiva fue la de la atleta paralímpica Mami Sato, que perdió una pierna debido a un cáncer y cuya localidad natal fue arrasada por el tsunami.

"El deporte me ha enseñado a valorar lo que tengo, no lo que he perdido", afirmó. Tokio compite con Estambul y Madrid por la sede de los Juegos de 2020, que se elige hoy.