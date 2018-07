Raúl Albiol: 'Iker está volviendo a disfrutar'

Raúl Albiol ha analizado la vuelta de Iker Casillas, titular en la Copa de las Confederaciones tras cinco meses sin serlo en un partido oficial, y ha asegurado que el portero madrileño "está volviendo a disfrutar" tras unos meses duros. "Me alegro mucho de volver a ver jugar a Iker. Lo vivió como un debut. Puede parecer que un poco nervioso, es normal, tras mucho tiempo sin jugar. Para él es muy importante volver a sentirse titular en un partido de competición", ha dicho en rueda de prensa en Maracaná.

"Lo bueno en esta selección es que cualquier portero de los tres puede jugar, igual que se pueden hacer dos equipos y prácticamente no se nota. Muy feliz de ver jugando a Iker, recuperado de una lesión en la mano siempre complicada para un portero. Él está bien, volviendo a disfrutar y eso es un alegría", ha añadido.

Albiol será uno de los jugadores que este jueves disfrutará ante Tahití, en la segunda jornada de la Copa de las Confederaciones, de jugar en Maracaná, gracias a las rotaciones por las que apostará el seleccionador español Vicente del Bosque. "Venir a este estadio es bonito para todos porque sabemos de la historia de Maracaná. La mayoría de nosotros no ha estado nunca aquí. Poder entrenar y jugar en este escenario histórico del fútbol mundial nos hace ilusión", ha confesado.

El objetivo ante Tahití, más allá de la goleada que pueda conseguir España, ha señalado Albiol que es "disfrutar al máximo en un estadio histórico". Y ha mostrado máximo respeto a una selección desconocida en el panorama internacional. "Es la menos conocida del campeonato. Sabemos que somos favoritos, tenemos que ganar y no podemos confiarnos. Tenemos que respetar al rival, no tiene nada que perder y va a salir a disfrutar de la Confederaciones y de enfrentarse a España", ha dicho.

"Nosotros tenemos que motivarnos para ganar y por cuanto más goles mejor. No nos fiamos aunque sabemos que si hacemos las cosas bien ganaremos seguro. Aunque históricamente Tahití no es una selección conocida hay que respetarla y salir con mucha ilusión", ha sentenciado.

Iniesta: "Nos hemos ganado el derecho a sentirnos importantes"

Términos similares ha utilizado Andrés Iniesta: "El mayor respeto para un rival es tomártelo en serio, nosotros respetamos a Tahití como a cualquiera y vamos a salir a intentar ganar", ha asegurado. "Nos hemos ganado el derecho a sentirnos importantes y que la gente respete la manera que tenemos de hacer cosas", ha añadido.

Iniesta ha compartido con Albiol la rueda de prensa previa al segundo partido en el grupo B, tras vencer a Uruguay en el debut. Precisamente del duelo ante los sudamericanos, el barcelonista confesó: "Creo que no fue mi mejor partido con España. Todo el equipo funcionó muy bien y nos encontramos todos muy cómodos. Pero la clave es el conjunto, el colectivo. Ahora toca mirar hacia delante", relató.

Por otro lado, el centrocampista reconoció que estar en el mítico Maracaná "es un privilegio". "Estar aquí es un privilegio, un honor, intentaremos dar lo máximo y lo próximo ya se verá, el objetivo que tenemos es el partido de Tahití", apuntó, al tiempo que aseguró que quedarse sin vacaciones por estar en el país del fútbol no es un problema.

"Es nuestro trabajo, cada uno tiene sus cosas y nosotros somos unos privilegiados por poder hacer esto, no solo jugamos para nosotros, sino para muchos que nos admiran, nuestro trabajo es cuidarnos, es difícil estar siempre al máximo nivel pero para eso entrenamos, nos mueve la pasión", indicó.

Además, en cuanto al once que escogerá Vicente del Bosque para el duelo ante el campeón de Oceanía, Iniesta aseguró que en el equipo español no hay "titulares y suplentes". "El entrenador sabrá quiénes tienen que jugar contra Tahití. No hay titulares y suplentes, creo que todos estamos preparados para jugar. Lo importante son los tres puntos y ganar. No pensamos en si vamos a meter más o menos goles", aseveró.

Por último, el de Fuentealbilla felicitó a la Sub-21 por [[LINK:INTERNO||||||revalidar el título europeo]] y aseguró que "el relevo está garantizado". "El talento y la calidad de los Sub-21 es altísimo, disfrutamos viéndolos y además el aficionado siente que el relevo está garantizado", finalizó.