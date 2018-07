Griezmann lleva en vuelo al Atlético en el triunfo ante el Elche en el Calderón

Qué bien sienta una victoria para dejar atrás la depresión de la Champions. El Atlético tardó en despertarse y en quitarse la caraja pero en cuanto lo hizo dejó en nada a un Elche que ofreció en el Calderón una versión muy pobre. Dos goles de Griezmann y uno de Raúl García dieron tres puntos vitales y necesarios a un equipo al que le quedan cinco partidos para cumplir con su objetivo de ser tercero. De momento lo son,y la presión recae ahora en Valencia y Sevilla.

Frío, muy frío estaba el Vicente Calderón. Motivado quizá por la eliminación de Champions, o quizá más bien porque 'sus' chicos tardaron en hacerles entrar en calor. Sí, el Atleti mandaba ante el Elche, pero entre que los ilicitanos comenzaron asustando a Oblak y que los hoy dirigidos por Germán Burgos apenas tiraron a puerta en 30 minutos, la hinchada apenas hacía ruido. Ni parecía el Calderón, más bien era como un campo neutral silenciado por el poco fútbol que había sobre el césped.



Tan sólo un cabezazo de Raúl García, bien respondido por Tyton, puso en apuros al Elche e hizo levantarse a la grada. No estaba Arda, que empezó en el banquillo. Y Griezmann, a pesar del doblete posterior, era como si hubiera empezado en él, porque apenas rascó bola en los primeros 45 minutos. Torres fue el más activo, peleón pero desacertado de cara a portería. Eso sí, con su ocasión, clara ocasión, empezaron los mejores momentos rojiblancos.



Ocho minutos de achuchar al Elche y de realmente ser el equipo grande. El equipo que jugaba en casa. El equipo que, a pesar de no estar en Champions, busca meterse en ella por tercer año consecutivo de forma directa. La grada se conectó, el Atlético empezó a encerrar al cuadro ilicitano y a hacerse dueño del partido y de las ocasiones. Eso sí, sin gol. Sin goles más bien, pues con 0-0 se llegó al paso por vestuarios.



Fuerzas renovadas tras el descanso

Qué bien les vino a los del Atleti el descanso. Porque siguieron intensos, como al final del primer acto, y esta vez lo que no entró, o lo que no quiso entrar, sí que terminó siendo gol. Cómo no, fue el de siempre el que abrió el luminoso. Sí, fue Griezmann. El cambio obligado de Siqueira por Juanfran fue vital para que el de Crevillente resultase un puñal para Cisma. Así nació el 1-0, con un centro suyo, un remate de Koke, un rechazo de Tyton y un atento 7 para poner el balón en las mallas.



Y cuando Antoine marca uno, suele marcar dos. Es lo que lleva pasando en las útlimas fechas, y para que frente al Elche no fuese diferente hizo doblete. Sacó Gabi una falta que el Elche no acertó a despejar y finalmente Saúl logró poner el balón para el galo. Tan sólo tuvo que poner la pierna para que el Vicente Calderón, ya despierto, celebrase el que fue el 3-0. Síl, el tercero. El segundo lo hizo Raúl García tras un latigazo desde la frontal con la zurda.

Valencia y Sevilla, a rebufo y con presión

Tres puntos más en el casillero del Atlético, que ahora cede toda la presión en la lucha por el tercer puesto a Valencia y Elche. Cinco finales les quedan a los pupilos de Simeone para cumplir con su objetivo de ser los primeros de la 'otra Liga', esa que se juegan los 18 equipos que no son ni Barcelona ni Real Madrid y que de momento lideran. Y es que con Griezmann en racha todo es muchísimo más sencillo.