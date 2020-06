Simeone: "No hay excusas con los horarios, en mi opinión no influyen mucho"

"He sido bastante claro estos últimos días cuando me han preguntado por eso. Nosotros siempre entendemos que no hay excusas, en el momento que te ponen un día y un horario hay que jugar y ganar porque todo lo demás, en mi criterio, y siendo absolutamente respetuoso con las opiniones de los demás, no influye mucho. Tenemos que centrarnos en lo que nos toca para que cada partido lo podemos resolver a la hora que sea y en el lugar que sea", valoró durante la rueda de prensa Simeone.

En cuanto a cómo se encuentran los futbolistas durante este 'nuevo' fútbol, el técnico ha reconocido que "no es fácil" realizar la aclimatación a nivel mental, ya que los jugadores "están acostumbrados a jugar con el campo lleno y bajo la presión que genera el ambiente". "Hoy no la tienen. No tengo ninguna duda de que los equipos que logren pensar solamente en el juego y en el equipo lograrán mantenerse competitivos hasta el final. Son siete partidos, queda muchísimo, y nos tenemos que centrar en lo que nos va a pasar mañana", apuntó antes del duelo ante el Alavés.

"Es un equipo que ha perdido dos o tres partidos, pero en dos de ellos la han expulsado a jugadores y no es simple competir con unos menos después de tanto tiempo sin jugar. El partido que le ganó a la Real Sociedad demuestra que es un equipo importante y fuerte. Veremos mañana con qué rival nos vamos a encontrar. La velocidad de sus delanteros es clave, su fortaleza es lo más peligroso", analizó al equipo vasco.

En cuanto a su propio equipo, el 'Cholo' ha reconocido que a veces les está costando sellar las victorias. "Muchas veces nos ha pasado que no cerramos el partido y nos hemos encontrado con empates que nos han terminado sacando mucha cantidad de puntos. El fútbol es contundencia, es la que te da margen para jugar los finales de partido de diferente manera. El 1-0 siempre es corto y difícil de sostener. El intento está, pero hay días que hay contundencia y días que no", se resignó. Además, prometió que seguirá "intentando que Lemar pueda expresar en el campo todas las características que muestra en los entrenamientos". "Las condiciones las tiene y la confianza se la hemos demostrado con hechos. Ha tenido un montón de oportunidades y ahora dependerá de lo que él logre reivindicarse. Sabe que solo depende de él".

Seguro que te interesa

El Atlético de Madrid es el equipo que menos descansa entre jornadas; el Sevilla el que más