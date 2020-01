Setién: "Hay jugadores con jerarquía, pero uno se gana la titularidad en el campo"

"Hoy les he dicho a todos que las alineaciones de los dos equipos en el partidillo no tienen nada que ver con las de mañana. Quiero que esté todo el mundo conectado. Hay jugadores con una jerarquía que les pone en un escalón superior, pero uno se lo gana en el campo. Igual el protagonismo va cambiando de una semana a otra", declaró en rueda de prensa.

Además, ha reconocido que la semana ha ido "francamente bien", "muchísimo mejor" de lo que se esperaba. "Cuando te presentas en un nuevo equipo siempre tienes cierta incertidumbre, pero me ha sorprendido la predisposición, la aceptación a los cambios, y estoy muy contento de todo: del trabajo, de la capacidad para entender cualquier cosa que les dices... Ha sido todo maravilloso", indicó.

"Lo que yo propongo cuando llego a cualquier sitio es dar unas pautas para instalar en su cerebro y que todo salga como nosotros queremos. Vamos a ver en qué medida y a qué velocidad todo lo que planteamos se verá en el terreno de juego. No vamos a tener una referencia clara hasta que pasen una serie de partidos", analizó.

En este sentido, el preparador cántabro explicó que sus futbolistas todavía no han alcanzado su techo. "Ni ellos mismos son conscientes de lo que serían capaces de hacer en un contexto adecuado. Si el jugador es receptivo, pone ganas por aprender y de querer mejorar, os podríais llegar a sorprender de lo que es capaz. Hay mucha gente que se supera a sí misma, y lo único que hay que hacer es poner voluntad de querer aprender", subrayó.

Ante su primer partido como técnico blaugrana, Setién reconoció que está "deseando que llegue" el domingo. "Habrá momentos difíciles, pero la fuerza que uno trae, ese viento del norte que uno ha padecido, estará ahí cada día", dijo, antes de hablar de su filosofía. "Siempre prefiero ganar. Si gano jugando mal, no me iré contento para casa. Jamás les diré a los futbolistas que con el resultado solo me vale. Si uno juega bien, tiene más posibilidades de ganar. Siempre procuraré que mi equipo juegue bien, porque tendré más posibilidades de ganar", señaló.

Por otra parte, reconoció que aunque "la exigencia aquí es absoluta", esta se la autoimpone. "La exigencia no me la impone el club, me la impongo yo. Nunca fui conformista; no me van a tener que llamar la atención desde el club. Trataré de aislarme de muchas cosas para evitar descentrarme y sufrir un desgaste. Sé que voy a recibir críticas, pero no voy a estar pendiente de eso, sino en trabajar, en convencer a los futbolistas y en irme contento a casa tras los partidos", expresó.

Tampoco ocultó que todavía le "cuesta" pensar que está dirigiendo al Barça. "Me cuesta. Me despierto y digo: 'hostia, voy a entrenar a estos jugadores'. No se puede estar en un sitio mejor, y eso es algo difícil de asimilar", confesó. "Pienso de manera humilde, sé lo que cuesta conseguir las cosas; me considero válido, pero no es suficiente. La realidad es que esto es un regalo absolutamente inesperado, que voy a aprovechar cada día que esté aquí. Voy a hacer todo lo que hice en el Lugo para que las cosas salgan bien", afirmó.

"ESPERO A UN BARÇA CON ESTÍMULO PARA PONER LAS COSAS EN PRÁCTICA"

Sobre el Granada, Setién espera que recale en el Camp Nou con la misma actitud que le llevó a ganar el partido de la primera vuelta (2-0). "Supongo que querrán repetir ese partido, que les fue muy bien. Es posible que vuelvan a dar ese nivel aquí; esperamos al mejor rival posible. Nos va a poner las cosas difíciles y no será un partido fácil; ganar fácil lo podremos hacer alguna vez, pero no siempre", manifestó.

"Espero que sea un Barça no sobreexcitado, pero con un estímulo importante para poner en práctica las cosas de las que hemos estado hablando durante la semana. Seguro que no va a ser cosa de un día, espero que las cosas se mantengan en el tiempo. Puedes ganar o perder, pero esa exigencia, esa intensidad y lucidez con el balón tiene que ser algo permanente", continuó sobre el duelo ante los nazaríes.

Sin embargo, no ofreció pistas de quién ocupará el lugar de Luis Suárez como delantero centro, o si cambiará el esquema. "Cualquier propuesta que le hagamos a cualquier jugador la va a admitir con entusiasmo. La ausencia de Luis es un problema porque es uno de los mejores delanteros centro del mundo, pero trataremos de minimizar esas dificultades", apuntó.

En otro orden de cosas, reconoció que ha hablado "con casi todos los jugadores" individualmente, entre ellos Messi. "Leo es un jugador especial. Con casi todos he tenido alguna conversación. Me gusta cambiar muchas impresiones con los jugadores, saber lo que piensan, debatir. Hoy ha habido un caso con Arturo, que le he comentado una cosa y la ha aplicado muy bien. La comunicación entre ellos y nosotros va a ser total y absoluta", dijo, antes de seguir hablando del chileno Vidal.

"Es verdad que le damos mucha importancia al orden. Hay algunos jugadores, como Arturo, que tienden a perder la posición, e incidiremos mucho en ello. Lo acabaremos consiguiendo porque es una parte importante de nuestra forma de entender esto", añadió.

El preparador cántabro, que definió a Arthur como "un futbolista extraordinario, que entiende todo", afirmó también que tratará de ir conociendo a todos los jugadores del filial. "Riqui -Puig- es un grandísimo jugador y opciones las van a tener todos. Ha entrenado toda la semana con nosotros y quizás la que viene sea otro. Siempre van a tener opciones. No me suelo fijar en los nombres, sino lo que me aportan en los entrenamientos. Que no os sorprenda que aparezca un jugador del filial y empiece a jugar", advirtió.

Además, Setién descartó hablar por el momento de posibles fichajes. "Todavía es muy pronto para tomar decisiones, me gusta pensar las cosas y no moverme a impulsos. Quiero conocer lo que tengo primero. Nos hemos dado un margen para hablar de este tema y estamos en él", expuso.

Por último, bromeó con su participación en un rondo con los jugadores. "Llevo seis meses sin tocar el balón y voy a ir a más. Me gusta mucho participar, siento el fútbol desde dentro. Me gusta sentir a los futbolistas, transmitirles conocimientos. La realidad es que me sigo sintiendo uno de ellos. Necesito esta energía para sentirme bien", concluyó.