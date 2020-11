El punto de penalti vuelve a condenar al Real Madrid que empata en Villarreal con goles de Mariano y Gerard

Era un partido trampa para el equipo de Zinedine Zidane. Lo suelen ser siempre después de cualquier parón de selecciones pero en tiempos de pandemia, aún mucho más... Y es que este encuentro en el estadio de La Cerámica era probablemente el partido, tanto en su época de entrenador como de jugador, más bajas tenía.

Por eso, era importante anotar un gol temprano. Pues dicho y hecho. En el minuto dos del partido, un centro desde la derecha del 'recuperado' Dani Carvajal, encontró la cabeza de Mariano, que abrió la lata y ponía el partido de cara para el equipo de Zidane, que necesitaba una victoria a toda costa, tras la dura derrota, antes de la jornada internacional, ante el Valencia.

Volvió a aparecer Mariano

Hay que destacar además a Mariano Díaz. Será mejor o peor. Tardará de recuperarse más o menos tiempo y probablemente ni lo que el Real Madrid pagó por él ni sueldo, se correspondan con su nivel. Pero la realidad, es que Mariano siempre que juegue, aparece cuando más lo necesita el equipo. Así lo hizo ante el Barcelona en el último partido que los blancos jugaron en el "antiguo Bernabéu" y así lo hizo hoy ante el Villarreal. Además, instantes después volvió a exhibir su potencia con una jugada que arrancó él desde la defensa.

Uno de los grandes errores del equipo de Zinedine Zidane es que no siempre termina de cerrar los partidos y que además en la segunda parte suele encajar un gol. Y así volvió a pasar este fin de semana en Villarreal. Una jugando de Jaume Costa por banda izquierda, tal vez hizo que Courtois se pasara un poco de frenada y acabó derribando al jugador. Por tanto, penalti en el minuto 75, que daba la sensación de que los blancos no iban a sacar esa victoria complicada en el estadio de la Cerámica.

Gerard Moreno continúa su proceso de crecimiento

Gerard Moreno transformó de penalti el empate, situándose como segundo máximo goleador de la Liga y firmando además una semana brillante, ya que hace siete días ante Suiza fue el jugador que anotó el tanto del empate.

El final del partido, además tuvo el morbo añadido de la entrada de Take Kubo, el joven talento blanco cedido al submarino. La realidad es que de momento está dejando "detalles y cositas" en La Cerámica pero no tiene la continuidad que por ejemplo tuvo Martin Odegaard la temporada pasada en San Sebastián. Eso sí, estuvo muy cerca de copar todas las portadas del domingo y de volver a ser un nuevo caso como el de Munitis, Morientes y Morata... Es decir, que ganaron al Real Madrid con gol propio, cuando eran jugadores cedidos del equipo blanco.

Al final el encuentro acabó en empate. Los dos equipos firmaron las tablas, el Villarreal no pudo ponerse líder y el Real Madrid no logró dar el paso de ganar un partido sin Sergio Ramos, Casemiro, Benzema... y tantas piezas fundamentales para Zidane. No obstante, el partido importante es el del miércoles ante el Inter. Tal vez esta jornada pueda beneficiarse del empate.