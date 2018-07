Piqué: "Estamos a sólo 90 minutos de la perfección"

"Es el partido más importante de mi vida", "es una oportunidad única"... En estos términos han descrito Neymar y Gerard Piqué la final de la Liga de Campeones que jugarán con el Barcelona contra la Juventus. El delantero brasileño y el central español han sido los encargados de reflejar las sensaciones de la plantilla azulgrana en la rueda de prensa.

Piqué ha destacado el momento histórico que vivirán este sábado en Berlín. "Tenemos una oportunidad única para demostrar al mundo de lo que somos capaces", ha valorado. En su opinión, "con Messi, Suárez, Neymar, Iniesta..." los azulgranas tienen "un equipazo, uno de los mejores de la historia del Barcelona".

Si los azulgranas vencen, completarán un histórico triplete, lo que Piqué ha querido subrayar: "Si ganamos será una campaña histórica, perfecta. Todos hubiésemos firmado dos títulos y una final de Champions, pero estamos a sólo 90 minutos de la perfección".

"Vamos a intentar tener la pelota, pero ellos también querrán jugarlo. Lo demostraron en el Bernabéu", ha advertido el central español. Sin embargo, se ha mostrado confiado en el estilo del Barcelona: "Vamos a apretar arriba. Nos gusta mucho tener el balón, aunque este año también nos gusta contraatacar", ha explicado.

Neymar: "Es el partido más importante de mi vida"

Por su parte, Neymar ha asegurado que "jugar esta final es un sueño". "Cuando tenía seis o siete años soñaba con esto. Ahora ha llegado el momento, por eso hay que salir ganadores", ha confesado. No obstante, ha avisado de que "en fútbol es difícil hablar de favoritos en una final". "El que esté mejor durante el partido ganará. Vamos a hacer lo que podamos para jugar bien y ser felices", ha valorado.

El brasileño ha elogiado al conjunto rival: "La Juventus es un gran equipo, por eso ha llegado a la final. Sabemos que será un partido muy difícil". Y especialmente ha destacado a su guardameta: "Buffon es uno de los grandes porteros de la historia. He jugado con él en la Play Station, aunque ahora sería muy feliz si pudiera marcarle un gol", ha afirmado. Eso sí, el delantero confía en que no sea infalible: "Espero poder hacer un gol para ayudar al equipo. Si no, un gol de Piqué también está bien, lo importante es ser campeones", ha bromeado.

"Ya he jugado finales, pero ésta es la más importante. Es el partido más importante de mi vida, voy a hacer lo que pueda para ganar", ha reconocido. Para ello, será parte esencial del tridente 'MSN', junto a Luis Suárez y Messi: "Son dos jugadores de un nivel altísimo, de mucha calidad. Lo principal es nuestra amistad dentro del campo y fuera".

También ha vuelto a justificar sus regates que en algunos momentos sus rivales consideran excesivos: "Seguiré igual, no va a cambiar nada de lo que hago dentro del campo, voy a seguir haciendo mi juego para ayudar a mis compañeros. Marcando, haciendo goles o regateando", ha afirmado.