El padre de Messi responde a LaLiga: "Desconocemos qué contrato es el que han analizado"

Jorge Horacio Messi responde a la Liga de Fútbol Profesional y asegura que desconoce cuáles son los motivos que les llevan a concluir que el jugador no puede rescindir unilateralmente el contrato con el F.C. Barcelona.

El padre de Leo Messi, Jorge Messi, responde por carta a la Liga Nacional de Fútbol Profesional y a su presidente, Javier Tebas, en relación a la situación del jugador y su contrato con el F.C. Barcelona. Es la primera vez que se pronuncian públicamente desde el entorno del jugador, que se encuentra envuelto en la polémica por su posible salida de conjunto azulgrana.

En la carta, que responde a la nota publicada el pasado 30 de agosto en relación al contrato del jugador, el representante del delantero insiste en dos claves. En primer lugar, no entiende por qué el jugador argentino no tiene derecho a la rescisión unilateral del contrato anunciándolo 10 días después del final de la temporada. Y, en segundo lugar, insiste en que la indemnización no procede tras la temporada 2019/2020.

Jorge Messi critica la "obvia parcialidad por el rol que tal institución presenta, en defensa de los intereses de sus asociados" y explica que desconoce "qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre las que concluyen".

Además, asegura que la resolución de la entidad presidida por Tebas respecto a la indemnización del jugador presenta "un error evidente", ya que "es obvio que la indemnización de 700 millones de euros no aplica en absoluto".