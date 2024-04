Laia Aleixandri: "El camino difícil es ahora, es ganar y seguir ganando"

"Siempre lo he dicho y también lo veo reflejado mucho en mis compañeras y en cómo somos, la personalidad que tenemos es de ser competidoras. ¿Qué pasa? Que ahora hemos ido consiguiendo estos objetivos, hemos ido consiguiendo títulos y creo que ahora es donde está el camino difícil, que es ganar, seguir ganando y seguir ganando", comentó Aleixandri en rueda de prensa.

La catalana tiene claro que "ahí está la exigencia de todos y cada uno" de los que forman parte del combinado nacional. "Por lo tanto, es un camino bonito, que va a ser exigente, pero siempre con la máxima responsabilidad", advirtió.

El combinado nacional se vuelve a reunir tras ganar la Liga de Naciones, un título que hace que recuerde "un poco todo el esfuerzo" que lleva haciendo más allá de su ausencia en el pasado Mundial. "Cuando ganas un título te acuerdas de todos los esfuerzos que has hecho para llegar allí, para disfrutarlos", indicó la internacional.

Ahora, les toca centrarse en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025 y no en los Juegos Olímpicos. "Tenemos tantas cosas antes de que lleguen los Juegos que es difícil pensar en eso ahora", confesó. "Es una competición que tenemos por delante y cuando la estemos jugando iremos a ganar porque ya habéis visto que somos un equipo muy competitivo", recalcó.

"Seguramente, París es uno de nuestros objetivos, pero, antes de eso, ahora mismo, tenemos dos partidos y vamos a construir otro camino, que es el de la Eurocopa, ahora mismo estamos centradas en esos dos partidos", manifestó Aleixandri, que espera, "sin duda", dos encuentros "muy complicados".

Aleixandri no oculta la importancia de la baja de Aitana Bonmatí para estos dos encuentros porque es "es una grandísima jugadora, la mejor", pero admite que "lo primero es que se recupere. Si no ha podido estar aquí es porque lo mejor es que se recupere cuanto antes y con el club. Ahora vienen jugadoras para sumar y aquí siempre pasa, unas entramos, otras no, y todas estamos al cien por cien para ayudar al equipo", recalcó.