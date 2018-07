Joan Laporta: "El Real Madrid respetará las esteladas"

"Ganará el Barcelona porque es mejor equipo y llega mucho mejor al encuentro. También tiene en estado de gracia a los delanteros, además si acaba jugando Leo Messi lo tenemos bien", dijo Laporta ante los medios durante el 'Desafío Nacex Madrid-Barça de Pádel'.

Además, el catalán señaló que le gusta más como juega el Barcelona y tiene "más equipo" que el conjunto blanco. "El Barça aún juega a los toques y me gusta más como equipo. Además el Barcelona siempre ha hecho muy buenos partidos en el Bernabéu", apuntó.

"No voy a desvelar nada porque entre otras cosas no lo sé. Leo es un ganador y lo que más le gusta es jugar este tipo de partidos, además sabe que es un partido que lo estará viendo todo el mundo. Es el mejor espectáculo del mundo y por lo tanto por él no quedará. Todos tenemos la esperanza e ilusión de que juegue y si está bien, por mínimamente que lo esté jugará", señaló al ser cuestionado si el argentino estará o no en el terreno de juego.

Messi, "por encima de todos"

Además, el expresidente blaugrana señaló del de Rosario que está "por encima de todos" y es un jugador que "marca la diferencia". "Es el mejor, no sólo individualmente sino también a nivel colectivo da mucho y lleva muchos años haciéndolo", añadió.

"Neymar está muy a gusto en el Barcelona con Leo y es muy difícil que un jugador quiera irse del Barça porque disfrutan y tienen al mejor jugador de la historia del fútbol a su lado, que es Leo Messi. Neymar se quedará", explicó al ser cuestionado sobre la posible salida del brasileño del club que dirige Luis Enrique Martínez.

Acerca del futuro del portugués Cristiano Ronaldo afirmó que no le sorprendería una posible salida del Real Madrid porque el luso está en un "momento de su carrera que tiene que plantearse estas cuestiones". "Cristiano lleva ya muchos años en el Real Madrid y puede encontrar otros caminos. Está en la edad adecuada", aseveró.

"Tienen jugadores muy buenos, pero el Barça es muy completo, aunque seguro que se podría reforzar el equipo. En el Real Madrid hay grandes jugadores que tienen nivel para jugar en el Barcelona", argumentó el abogado al ser preguntado si ficharía algún jugador del club de Chamartín.

Elogios a James

Sobre el colombiano James Rodríguez, Joan Laporta aseguró que es un "jugador de una gran calidad" y que "seguro" que todavía se verá en el conjunto blanco su "mejor" versión. "Es un chaval que tiene la cabeza muy bien amueblada", indicó.

"Los cambios de entrenadores constantes en el Real Madrid al principio se resienten hasta que los jugadores no se adaptan a lo que quiere el entrenador. Se necesita un periodo de adaptación, por eso el Barcelona llega mejor", explicó Laporta cuando fue preguntado por Rafa Benítez, aunque no se quiso meter en lo que tiene que hacer el club blanco, recordando que a él le funcionó "muy bien" aguantar a los entrenadores en "momentos difíciles".

"Tuve dos entrenadores cuando tuve el honor de ser el presidente del Barça. A Frank Rijkaard, al principio, hubo un momento de conflicto que ahí es donde el presidente y la directiva deben aguantar. Con Pep Guardiola nos pasó lo mismo, por lo tanto si sirve de algo a mí me funcionó aguantar al entrenador y darle confianza para que saquen lo mejor de ellos mismos", añadió al respecto.

Defiende las esteladas

En referencia a las esteladas, el expresidente señaló que, a pesar de que ha dejado la política y ese tema ya no le concierne, son una "bandera democrática" y que seguro que el Real Madrid las "respetará". "Yo creo que nos las retirarán, es sabido que la afición del Barcelona va con la estelada porque es un sentimiento que hay en Cataluña y no creo que atente contra la seguridad del partido", añadió.

Finalmente, Joan Laporta afirmó sobre la seguridad del partido, tras los atentados de París, que "no se puede vivir siempre pendiente de estas situaciones y seguro que las fuerzas de seguridad harán muy bien su trabajo". "Será un gran espectáculo y no tenemos que pensar en esto", concluyó.