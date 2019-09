¿SEGUIRÁ EN EL ATLÉTICO O SE IRÁ AL BARCELONA?

Griezmann mantiene la incógnita sobre su futuro con su último vídeo: "La verdad es lo que voy a decir ahora..."

El delantero francés sigue sin aclarar dónde jugará la próxima temporada y lo último es su aparición en un vídeo donde deja su decisión en el aire. "Estaréis hartos de los comentarios, de cuánto me dan o cuánto no me dan, pero la verdad es lo que voy a decir ahora", asegura Griezmann.