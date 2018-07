Diego Costa: "Necesito goles para coger confianza"

El delantero del Chelsea Diego Costa ha acompañado a Juan Mata en rueda de prensa donde ha destacado que los goles le darán confianza para jugar mejor con el conjunto nacional. Ha hablado sobre el recibimiento de Pedro en el Chelsea y ha negado que este verano quisiese volver al Atlético.

El hispano-brasileño Diego Costa ha destacado en rueda de prensa que los delanteros necesitan goles para coger confianza. "Necesito goles para coger confianza, cuando marco la confianza viene arriba y todo se asocia mucho más" ha expresado.

Costa ha hablado de la posibilidad de que en alguna convocatoria se quede fuera de la lista de Vicente del Bosque "si no estoy bien y hay otros jugadores mejores que yo es normal que un míster no me convoque" ha explicado.

Sobre su decisión de jugar en la Selección ha dejado claro que nunca se ha arrepentido de decir que sí a La Roja "Cuando tomé la decisión nunca tuve duda, lo que me molesta es no dar la confianza que me había dado la gente".

Por último ha tenido palabras para Pedro del que ha dicho que "ayudará mucho al Chelsea esta temporada" y ha zanjado el tema de su vuelta al Atlético de Madrid "Coincidí con Miguel Ángel Gil en Ibiza y estuve hablando con él pero no le dije que quisiera volver al Atlético".