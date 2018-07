Cerezo: "El árbitro no nos dio dos goles legales y la gente estaba cabreada"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró hoy que el árbitro del último partido contra el Athletic de Bilbao les anuló "dos goles legales", aunque dijo que quejarse del arbitraje es "inútil". Cerezo explicó que tras ese partido, los futbolistas y técnico estaban "enfadados" en el vestuario, aunque aseguró que nadie le dijo "nada", en referencia a una información de hoy del diario Marca en la que aseguran que el preparador técnico, el uruguayo Óscar 'Profe' Ortega, le recriminó que no haga más presión a los árbitros para evitar esas actuaciones.

"Ortega no me dijo nada, siempre que no se gana un partido como ese día que se empató, y se empató por la anulación de dos goles legales, la gente está enfadada. ¿Y quién es el blanco de todas las iras? Los árbitros. Como el árbitro no nos dio dos goles que eran legales y eran dos puntos importantísimos, la gente estaba cabreada. Eso fue lo que pasó, nada más", explicó Cerezo después de un acto en la Ciudad Deportiva de Majadahonda junto a la consejera de Turismo de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño.

El presidente rojiblanco cree que el Atlético saldrá "a ganar" los tres partidos que le quedan, empezando por el duelo en el Levante, en el que una victoria podría permitirles asegurar la tercera plaza si el Real Madrid hace lo propio con el Valencia. "Eso es lo que todos queremos, pero del dicho al hecho hay un trecho. Hay que jugar contra el Levante, que es un equipo que no se nos da bien últimamente, tiene que jugar el Valencia contra el Madrid, y vamos a ver quién gana", declaró.

Cerezo también quiso descartar cualquier duda sobre el partido contra el Barcelona. "No sabemos si vamos a tener algo en juego, y si no tenemos nada en juego saldremos a ganar el partido, que es lo que hacemos siempre, tanto fuera como en casa", dijo