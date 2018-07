El Arsenal pasa por encima del Villa y se hace con la FA Cup

Sin problema alguno ha logrado el Arsenal alzarse con la Copa de Inglaterra en el encuentro que ha enfrentado a los 'gunner's ante el Aston Villa. Los londinenses han vencido a su rival por 4-0 con goles de The Walcott en la primera parte y de Alexis Sánchez , Mertesacker y Giroud en la segunda.

Partían como favoritos y han cumplido con el papel que de ellos se esperaba. Así ha sido el guión de la final de la FA Cup, que enfrentaba a Arsenal y a Aston Villa, y que ha caído del lado de los de Londres con un más que claro y contundente 4-0. A pesar de que les costó abrir el marcador, tras el tanto de Walcott antes del descanso pocos problemas tuvieron para continuar sumando dianas gracias a Alexis Sánchez, a Mertesacker y a Giroud.

Salió el Arsenal al abarrotado estadio de Wembley confiado en sus posibilidades, sabiéndose superior a un Villa cuyas únicas opciones de hacerse con el título pasaban por una buena actuación del cotizado Christian Benteke o por el joven Jack Grealish, una de las sensaciones de la Premier League este curso. Los 'gunners' aparecieron en el coliseo británico con la lección aprendida y sin repetir los errores de la final del pasado año, cuando también partían como favoritos y se vieron obligados a remontar dos goles de diferencia ante el modesto Hull.

La llegada de Alexis Sánchez y la vuelta tras su cesión de Francis Coquelin han dotado a este Arsenal de una sobriedad ofensiva y defensiva que hacen de él uno de los conjuntos más equilibrados de Inglaterra. Es Alexis, con sus goles, asistencias y regates, quien se lleva los titulares, pero es Coquelin el ancla de este equipo, al que da un equilibrio defensivo que no se veía desde los tiempos de Patrick Vieira o Gilberto Silva.

Sorprendió este sábado Arsene Wenger con la titularidad de Theo Walcott en detrimento del '9' habitual, Olivier Giroud, y el internacional inglés, lesionado gran parte del curso, devolvió la confianza a su técnico con el primer gol de la tarde. Después de varios acercamientos de los londinenses, que pudieron abrir el marcador con ocasiones de Laurent Koscielny, Aaron Ramsey y Alexis Sánchez, todas salvadas por el renacido Shay Given, fue Walcott a falta de cinco minutos para el descanso el que adelantó a los suyos gracias a una dejada de Alexis a centro de Monreal.

Tras la vuelta de vestuarios, primero Alexis, con un disparo magistral desde la frontal, y luego Per Mertesacker, gracias a un testarazo tras un córner de Santi Cazorla, sentenciaron el choque con dos goles más en apenas 15 minutos de juego. El atacante chileno culminó su grandísima primera temporada en Inglaterra con un golazo que vale una Copa: en el minuto 49, el ex del Barcelona recibió el balón al borde del área 'villana' y soltó un latigazo seco y al centro que perforó la meta de Given.

Apenas trece minutos después, Mertesacker se sumó a la goleada al cabecear a la red un saque de esquina botado por Cazorla. Los cambios realizados por Wenger y Tim Sherwood mermaron el ritmo el partido, visto ya para sentencia, con los aficionados 'gunners' celebrando y saltando detrás de la portería de Szczesny y con los 'villanos', en su primera final de Copa desde el año 2000, pensando cuándo será la próxima oportunidad.

En el tiempo de descuento, Giroud y Alex Oxlade-Chamberlain, quieres salieron en la segunda mitad en lugar de Walcott y Alexis, combinaron en el costado derecho para que el francés anotara el cuarto de la tarde y certificara la goleada. Esta derrota deja al Aston Villa sin competición europea la próxima temporada, y será el Southampton de Ronald Koeman el conjunto que acompañe a Tottenham Hotspur, Liverpool y West Ham en la Liga Europa.