Aguirre: "Nunca es buen momento para ir al campo del Barça"

"El Barça tiene varias bajas de jugadores importantes, es cierto. Pero cuando creemos que no están bien, porque no jugaba Ronaldinho, por ejemplo, te comías cuatro goles. Equipos como el Barcelona, Real Madrid o Atlético son difíciles de batir siempre", explicó Aguirre.

El 'Vasco' también se refirió a la posibilidad de que el conjunto de Xavi Hernández dedique más atención a la visita del Nápoles en la vuelta de la Liga de Campeones que al enfrentamiento contra su equipo este viernes a Montjuic. "Ellos pelean en dos competiciones. En la Liga no se pueden rezagar más y no creo que frente a nosotros prioricen el partido ante el Nápoles. Xavi ha sido valiente, es campeón de Liga, está peleando la Liga y la Champions y lo está haciendo muy bien", apuntó el técnico de los bermellones.

Aguirre señaló, asimismo, que tras el anuncio de Xavi Hernández de que dejará el banquillo al final de la temporada, el FC Barcelona "ha mejorado. Sus jugadores han reaccionado y nunca es buen momento para ir al campo del Barça a sumar. Nosotros iremos a competir como lo hacemos siempre. Si hay suerte, seguiremos sumando, en caso contrario, tendremos que esperar", apuntó.

Con respecto a que si la permanencia estará esta temporada en los 40 puntos, Aguirre precisó que "nunca" ha sido bueno para hacer pronósticos. "Desde que estoy en la Liga española siempre he creído que con 42 puntos es imposible que descendieras, pero he visto en el fútbol cosas increíbles. Prefiero no aventurarme con un pronóstico. Hasta que nosotros liguemos dos o tres resultados buenos prefiero seguir siendo cauto", remarcó Javier Aguirre.