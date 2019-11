La ejemplar lección de Rafa Nadal acordándose del padre de Bautista tras pasar a la final

Preguntado si la sexta Ensaladera podría ser el broche perfecto y el mejor regalo para Roberto Bautista, tras el fallecimiento de su padre, Nadal fue categórico: "El broche perfecto para Roberto no puede existir nunca, cuando hay desgracias así", dijo. "En cualquier tontería de la vida, cuando nos enfadamos, nos damos cuenta que no es nada comparado con lo de Roberto. Él es una inspiración grande y poder tenerlo con nosotros, juegue o no juegue. Pero que esté de vuelta con nosotros es increíble, porque en estos momentos tan complicados querer volver con nosotros hace que le tengamos que dar mil gracias", apoyó.

"La ventaja de no jugar muchos dobles es que no tienes muchos automatismos", dijo sobre el partido con Feliciano. "Creo que nos hemos compenetrado bien, hemos hecho un partido sólido, no hemos hecho rotura pero tampoco nos lo han hecho y lo hemos llevado al desempate, y ahí se juega todo", dijo.

"Entran factores de nervios y de aciertos. Estamos muy felices, y es un placer compartir pista con 'Feli' a estas alturas de nuestras carreras", zanjó Nadal.