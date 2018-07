Djokovic conquista la Copa de Maestros al superar a Nadal en dos sets

El serbio no dio opciones al actual número uno y demostró que bajo techo su juego sube varios enteros. Apoyado en un gran saque y aprovechando los errores de Nadal, Novak Djokovic revalidó su título en la Copa de Maestros.

No pudo ser. Rafa Nadal volvió a quedarse por segunda vez a las puertas del último gran título que falta en su extenso palamarés. La Copa de Maestros sigue siendo la asignatura pendiente de un tenista que, pese a la derrota ante Djokovic, ha cerrado un año para el recuerdo. Pero sobre el O2 Arena Nole fue superior de principio a fin.



La batalla por el número 1 volvió a vivir un nuevo episodio en Londres. Esta vez cayó del lado de Djokovic. El serbio se mostró intratable desde la primera bola dle partido. Todo lo contrario de Nadal, que encadenño fallos y dobles faltas impropias en su juego.



En un abrir y cerrar de ojos, el tenista serbio se puso con un contundente 0-3 merced a una rotura en el segundo juego. La primera manga paracía muy cuesta arriba pero es en ese escenario donde Nadal saca lo mejor de sí mismo.



El balear comenzó a estructurar su juego y cerrar su primer segundo servicio rompió el de Djokovic. Acto seguido puso el 3-3. El público del O2 Arena se frotaba los ojos y Toni Nadal animaba a su sobrino consciente de que el complicado inicio estaba superado.



Pero Djokovic había llegado a Londres para revalidar el título y con un repertorio de golpes fue frenando el atisbo de rebelión de Nadal. Tres juegos consecutivos le dieron la primera manga y una ventaja que ya sería definitiva.



Nadal afrontó el segundo set a toda máquina para cerrar el primer juego y tratar de trasladar los nervios al banquillo de Nole. No resultó. Djokovic acaeleró en el segundo servicio de Nadal para lograr la ruptura tra suna lucha titánica ante el balear.



Pero el actual número 1 tiene una fe infinita y dio pruebas de ello en el final del partido. Primero salvó dos bolas de breal para colocarse 3-4 y luego una bola de partido para subir el 4-5.



Djokovic no se imutó y cerró el partido con su saque. Nadal se agarró a la pista con dos goles inverosímiles pero era la noche del serbio. Otra vez campeón en Londres. Otra vez maestro entre maestros. Nadal deberá esperar. En 2014 se reeditará el duelo más clásico del tenis contemporáneo.