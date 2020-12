El "descontento" en Can Barça con Tusquets que provoca un 'zasca' de Koeman

Carlos Tusquets está generando cierto descontento por algunas de sus afirmaciones que está realizando. Ya lo comentó el jueves Alfredo Martínez en El Transistor, en un Sanedrín con Ernest Folch y Santi Nolla.

La realidad del descontento es que no termina de entender algunas de sus declaraciones, con el añadido de estar presidiendo una gestora. Y de hecho, en la propia Directiva hay gente descontenta.

Por eso, Ronald Koeman se ha atrevido a lanzarle un 'zasca'. "Sabemos la situación de Leo, decidirá su futuro él mismo. Los comentarios de fuera no me interesan. Si los hay desde dentro del club, no nos ayuda a tener la tranquilidad para hacer nuestro trabajo, que es ganar partidos. No podemos controlar los comentarios de fuera, pero desde dentro, es diferente", lamentó. Palabras dirigidas al presidente de la Gestora, Carles Tusquets, que este jueves opinó que a nivel económico habría vendido a Leo Messi el pasado verano, además de dibujar un panorama económico catastrófico en el club.