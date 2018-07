Córdoba, terreno propicio para que el Barcelona confirme el liderato

El FC Barcelona, sin tiempo para la relajación en su busca de un nuevo título de Liga y con el Real Madrid al acecho de un posible tropiezo, juega esta tarde (16:00 horas) en el El Nuevo Arcángel, donde el Córdoba, colista descolgado en la tabla, podría certificar su descenso matemático. Los azulgranas volverán a jugar un partido de Liga en Córdoba 42 años después y lo harán como en la última ocasión, jugándose el título en el tramo final de una competición en la que el Córdoba está abocado al descenso, que sólo evitaría con un pleno de victorias y esperando otras derrotas de rivales directos.

A pesar de que en el horizonte ya se vislumbra el duelo de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, el Barcelona sólo piensa en el partido ante el Córdoba, otros tres puntos claves en su pulso con el Real Madrid para levantar el título liguero. El líder de la Liga no quiere sustos ante el colista y busca sumar la cuarta victoria consecutiva para mantener, como mínimo, los dos puntos de ventaja con respecto al equipo blanco, que tiene una difícil papeleta en el Sánchez Pizjuán horas después.

Visita el Nuevo Arcángel el Barcelona con toda la plantilla en perfectas condiciones y el equipo en un gran momento de forma después de la formidable actuación que el pasado martes completaron ante el Getafe (6-0). Conscientes de que si quieren alzar el título deberá ganar los cuatro partidos que quedan, la escuadra de Luis Enrique Martínez no se fía de un Córdoba que apura sus pocas opciones para mantener la categoría.

En la última jornada, el preparador asturiano volvió a apostar por su librillo de rotaciones al reservar a teóricos titulares como Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Ivan Rakitic y Javier Mascherano, que podrían gozar de minutos para coger ritmo antes del partido del próximo miércoles ante el Bayern de Múnich. Se prevé también el regreso de Jordi Alba que ante el Getafe cumplió un partido de sanción por la expulsión que percibió en el derbi contra el Espanyol.

Los que no tienen descanso son Neymar, Messi y Suárez que en la última jornada completaron los noventa minutos, a pesar de que el partido estaba decidido antes del descanso. Por ello, no se espera que el técnico asturiano apueste por Pedro Rodríguez y mantenga de inicio al tridente ofensivo, que suma 102 tantos en el total de las competiciones, para conseguir la victoria en un estadio en el que los catalanes han caído en cuatro de sus ocho visitas anteriores.

Por su parte, el cordobesismo es consciente de que la realidad apunta a que a la conclusión de esta trigésima quinta jornada su equipo volverá a ser matemáticamente de Segunda División si no sorprende a un Barcelona que llegará defendiendo el liderato y además pendiente del partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que le medirá al Bayern Múnich a mediados de la próxima semana. La derrota blanquiverde le condenaría definitivamente, aunque no sería exactamente a la conclusión del partido, ya que habría que esperar al resultado del Deportivo de La Coruña-Villarreal que se juega a las 22.00 horas, siempre y cuando que se le quitasen a la UD Almería los tres puntos por su litigio con la UEFA, de lo contrario el descenso si estaría consumado.

De una y otra forma el Córdoba buscará sus primeros puntos, al margen de victoria, de la segunda vuelta ante su afición, que no llenará El Arcángel dado que el partido no ha concitado la expectación que en su día generó el Real Madrid dado la proximidad con el descenso y por el hecho de que la entidad decidiera catalogar esta cita como medio día de ayuda al club. Por ello ni el cincuenta por ciento de sus abonados, algo más de 16.000 en total, retiraron su suplemento especial para presenciar el choque, por lo que no habrá un lleno y se espera que la mayoría de aficionados sean más barcelonistas que cordobesistas. Para el encuentro, la única baja es la del central Iago Bouzón, que se lesionó el pasado febrero, por lo que el entrenador, José Antonio Romero, cuenta con el resto de jugadores al no tener mas lesionados ni sancionados.